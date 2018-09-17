【華冠投顧】搶跌深反彈股無論對錯都要快跑

川普的中美貿易戰反反覆覆，已經讓投資人失去耐心，資金退出觀望，成交量急縮上市成交量只有 9000 億，而 OTC 成交量降至 250 億。週五強漲的矽晶圓、被動元件等漲價概念股漲勢也受到壓抑，資金轉而擁抱離岸風電族群，(9958) 世紀鋼、(2031) 新光鋼、(2013) 中鋼構、(8463) 潤泰材等都有看到資金流入。搶跌深反彈股的原則就是，無論對錯都要快跑，以短線操作為主。搶對了股價往上遇到月線反壓或是季線反壓，出現漲不動的現象就要立刻出場，萬一運氣不好搶錯了，股價不漲反跌，跌破低點也要做好停損，總之搶反彈就是短線進出手腳要快。

【個股分析】

(6158) 禾昌，主攻軟板及軟排連接線，隨軟板運用提高，有助於拉升其軟板相關連接線的空間，公司亦跨入車載領域。禾昌每股淨值 21.65 元，股價淨值比 0.979。技術面，股價在 17.7-23.9 元區間整理已經 1 年多，如果能帶量突破上頸線，將有機會走出一波上漲行情。

(6153) 嘉聯益，嘉聯益是蘋果軟板主要供應商，即將上市的新機首度採用 LCP 材質作為軟板材料，蘋果 LCP 軟板天線訂單，嘉聯益已取得 30％，良率超過 80％，預估嘉聯益 9 月出貨量可望暴衝，營收可一路旺到年底。股價修正兩個多月，回檔幅度達 6 成，短線有跌深反彈的機會。

(2013) 中鋼構，最近除接獲台積電南科新廠房工程訂單與其他大樓工程訂單外，在母公司中鋼支持下，可望承接風電可觀的水下基礎建設工程訂單，包括基樁、平台及塔架等工程，預期對其後市業績提升大有幫助。技術面，短、中期均線呈多頭排列，股價沿 5 日均線上漲。

(2049) 上銀，宣布成功量產機器人關鍵零組件「諧波減速機」，這也是繼德國、日本之後，全球第三家能夠量產符合國際標準諧波減速機的大廠。隨著諧波減速機的量產，代表上銀的機器人已正式 100% 自製化，完全掌握減速機、伺服馬達與控制器的機器人核心技術。上銀預估全年合併營收 300-310 億元，有機會賺逾二個資本額。股價由高點修正已超過 5 個月，底部橫盤震盪反覆打底 1 個多月，底部逐漸浮現。

(6173) 信昌電，獲利了結。

作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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