趙薇祥源文化等因虛假陳述被告上法庭 案件已達440起

繼今年4月證監會對龍薇傳媒、趙薇、黃有龍等進行處罰後，趙薇、祥源文化、龍薇傳媒等被越來越多的股民告上法庭。

9月14日晚間，上市公司祥源文化（原萬家文化）公告，公司自今年6月30日至9月13日，陸續收到法院《應訴通知書》，涉及 96 起證券虛假陳述責任糾紛案件。上述糾紛中，部分股民也將趙薇、龍薇傳媒列為被告。

2018 年 4 月，證監會對祥源文化、龍薇文化、趙薇、 黃有龍、趙政、孔德永有關信息披露違法違規行為進行了處罰。祥源文化6月以來多次公告，有部分股民將公司及趙薇等人告上法庭。

祥源文化稱，在8月22日至12日，祥源文化陸續收到法院《應訴通知書》，原告 96 名自然人以證券虛假陳述責任糾紛為由，分別向杭州市中級人民法 院提起訴訟，要求祥源文化就前述信息披露違法行為承擔民事賠償責任，訴訟金額共計人民幣1132.2萬元。

新京報記者查閱祥源文化披露的案件細節發現，上述96起訴訟糾紛中，有65位自然人也同時將趙薇或龍薇傳媒列為被告。

目前，祥源文化已經涉及到440 起這樣的證券虛假陳述責任糾紛案件，訴訟金額共計 人民幣 5584.77萬元，除已撤訴案件外剩余 439 起案件訴訟金額共計人民幣 5580.57萬元。

祥源文化表示，基於 2017 年 8 月 4 日公司原實際控制人孔德永先生和現間接控股股東 祥源控股集團有限責任公司做出相關承諾，上述訴訟事項對公司生產經營不會造成重大影響。

新京報快訊 記者李雲琦

新浪財經

編輯：艾崢

責任編輯：陳悠然 SF104

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