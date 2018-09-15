光銀(06818-HK)擬與中青旅與王道銀行成立消費金融公司

中國光大銀行(06818-HK)公布，擬與中青旅及王道銀行共同出資成立消費金融公司，根據合資協議，該公司同意以現金出資6億元人民幣，佔消費金融公司註冊資本60%。

消費金融公司的經營範圍為：發放個人消費貸款；接受股東境內子公司及境內股東的存款；向境內金融機構借款等。

該公司主要股東光大集團對中青旅實施財務並表，中青旅為光大集團之聯繫人。王道銀行於台灣註冊成立，主要從事授信、存款、外匯及國際金融、金融商品交易、證券、融資及財務顧問、信託、電子金融、個人金融網絡服務業務。

該公司與中青旅及王道銀行合資成立消費金融公司，既是貫徹和落實中國政府對國內金融行業及金融機構對外開放、健康發展一系列政策、措施所做出的實際行動，也是該公司轉型和創新發展企業戰略的具體標誌和體現。消費金融公司結合該公司優質資源以及中青旅旅遊產品和消費場景，加之王道銀行服務海峽兩岸的橋樑作用，共同促進消費金融與實體經濟的融合和發展。

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