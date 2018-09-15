熱門股─蘋果新品拉貨動能看俏 TPK周線收紅

隨著蘋果 iPhone XS、 iPhone XS Max、/iPhone XR 等 3 款新機將開賣，供應鏈拉貨潮啟動，TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 下半年營運將可受惠，法人預估第 3 季營收季增逾 8 成，營益率 1-2%，第 4 季營收仍可望維持高檔；股價在下探至近 2 年低點後止穩反彈，周五收 52 元，漲幅 2.56%，周線收紅上漲 1.17%

法人指出，9 月因蘋果新機上市，預期美系手機客戶比重可再增加，第 3 季美系手機客戶比重約達 50-60%，預估今年美系客戶手機產品滲透率 50-60%，平板產品滲透率維持 30-40%。

宸鴻第 2 季為營運谷底，蘋果今年推出的 LCD 版 iPhone 重新採用外掛式觸控方案，觸控模組貼合訂單由 GIS-KY 業成 (6456-TW) 及宸鴻負責，新機銷售成績牽動下半年的業績表現。

宸鴻 8 月合併營收，重回百億元之上，達 115.74 億元，月增 24.4%，年增 12.9%，創 2015 年 11 月、近 34 個月高點；累計前 8 月合併營收 595.24 億元，年減 6.49%。

宸鴻股價本用一度下探至 48.2 元，創下 2016 年 10 月來的波段低點，隨著蘋果新機發表消息，拉升股價止穩反彈，統計外資周五買超 274 張，自營商也買超 314 張，股價站穩在 5 日線之上，收在 52 元，上漲 1.3 元，成交 3012 張。