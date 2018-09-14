【亞洲投顧】大盤正式止跌，展開反彈格局

◆盤勢分析

今天大盤量坪上漲，站穩 10765 點，出現正式止跌訊號，開始反彈行情，反彈目標 10922~11058 點，反彈格局要注意成交量的狀況，量縮反彈到壓力區就容易壓回，按照規劃操作，一定要有紀律，該出場一定要先出場，保護資金控制風險。龍哥一直提醒大家，沒有正式止跌訊號之前，最好都不要進場操作，這波下殺，有做到的朋友就不會受傷。龍哥從七月初就不斷提醒大家，大盤資金輪動快，不要太積極操作，多看少做，有照做的話，受傷程度就會較低，盤勢好就擴大獲利，盤勢不好就要控制風險。不過龍哥推薦 6278 台表科和 8046 南電還有 3037 欣興，紛紛創高，找到主力找到獲利。這陣子主力雷達的主力股還是很強勢，例如，7/31 主力雷達就選出 4953 緯軟；8/3 就選出 2379 瑞昱和 3227 原相；8/6 就選出 2027 大成鋼；1477 聚陽，早在 8/10 雷達就選出來了；8/14 主力雷達選出 6121 新普，幾乎是起漲點！看看龍哥推薦的 5371 中光電和 2421 建準以及 4725 信昌化，都有創高。

【籌碼穩定的主力股】5371 中光電，3037 欣興，2458 義隆，5371 台表科，5269 祥碩 3533 嘉澤，2421 建準，6121 新普，3563 健策，8046 南電，6278 台表科 1101 台泥，1102 亞泥，1477 聚陽，1476 儒鴻，1402 遠東新

目前波段操作策略，多方操作者，大盤帶量突破 10765 點開始偏多操作；空方操作者帶量跌破 10952 點開始偏空操作，10765 點移動停利出場。

蘇建豐 (股期龍心) 分析師

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