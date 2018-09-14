【華冠投顧】多頭阿尼奇真的來了!!一鼓作氣全力大反攻!

◆盤勢分析

林幸蓉 分析師

焦點個股：3707 漢磊、5483 中美晶、6488 環球晶、6284 佳邦、6182 合晶

美國政府提議和大陸展開新一輪貿易談判，大家不再恐慌下，蘋果股價上漲 2.42%，大盤由蘋概股 3008 大立光、2330 台積電、2317 鴻海、4938 和碩領漲，光這四檔就貢獻大盤 81 點，加上被動元件一起反攻，指數大漲 140 點重新站上年線，成交量為 1,263.59 億。控盤者今日趁台股五天內融資大減近 150 億籌碼乾淨，且消息面中美貿易有解及蘋果大漲的利多，讓多頭趁機一鼓作氣大反攻！！

OTC 部分，控盤者則拉權值較重跌較深的人氣股「矽晶圓」領漲來穩定人心：3707 漢磊率先漲停⊕、5483 中美晶⊕、6488 環球晶⊕、6182 合晶⊕、3016 嘉晶大漲，帶動其他跌深族群也大反彈，如被動元件 6284 佳邦⊕、8043 蜜望實、2492 華新科、2327 國巨、3026 禾伸堂、6173 信昌電、2478 大毅、2456 奇力新、3624 光頡、5255 美桀，PCB 6274 台燿、2383 台光電、6213 聯茂、6191 精成科、5340 建榮，光學族群 3362 先進光、3504 揚明光、4976 佳凌、3406 玉晶光，工具機 1590 亞德 - KY、2049 上銀、1515 力山、1597 直得…… 跌深反彈穩定人心！！果然是聰明的控盤者……

本周強勢的個股多拉回整理，如 3511 矽瑪、6152 百一、3164 景岳、8436 大江、5269 祥碩、2013 中鋼構、9958 世紀鋼、2912 統一超、2405 浩鑫……

好事果然發生了…… 下週有機會築底反彈、主流再現！！下週讓我們大家一起來補荷包囉！！！歡迎有緣人免費加幸運星粉絲 LINE…… 下周一起來進補！！

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最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

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