邁瑞醫療擬募集57.5億元人民幣或成創業板最大IPO

據深交所網站消息，今日，獲得IPO批文的邁瑞醫療(300760-CN)公告了招股意向書。招股意向書顯示，公司擬用募集資金投入包括光明生產基地擴建項目在內的7個項目，投入總額約57.5億元。

另據中國證券網報道，若邁瑞醫療最終能足額募集，則其將超過寧德時代的54.6億元，刷新創業板單筆IPO規模紀錄。

邁瑞醫療披露，公司本次發行不超過12160萬股，發行完成後公開發行股份數占發行後總股數的比例不超過10%，擬發行時間為9月27日，其中，網下初始發行數量為8512萬股，占本次發行總量的70%;網上發行數量為本次最終發行總量減去網下最終發行數量。

公開資料顯示，2006年，邁瑞醫療在紐交所上市，2016年，邁瑞醫療以33億美元完成了私有化退市。截至2017年末，公司總資產為144.38億元，營業收入為111.74億元，淨利潤為26.01億元。2018年上半年，公司營業收入為68億元，歸屬於上市公司股東淨利潤為18.7億元。對標A股其他醫療器械公司，邁瑞醫療上述指標遙遙領先。

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