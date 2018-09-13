承興國際(02662-HK)透露：與阿里巴巴、閱文、碧桂園關係打的火熱

9月13日，承興國際(02662-HK)召開全年業績記者會，截至今年6月底止，期内集團收益錄得34.44億港元（單位下同），同比增17.4%；毛利增140.3%至2.41億元，毛利率增3.6%至7.0%，在收益強勁增長與毛利率明顯提升的帶動下，公司的盈利水平顯著增長，淨利潤0.86億元，同比增90.7%。每股基本溢利0.08元，派末期息1.2仙。

公司目前將主要精力放在泛娛樂類IP及衍生品的授權及銷售上，雖然期内IP授權業務收入劇增463.8%至0.78億元，IP衍生品銷售作為新業務也錄得收入3.80億元，但收入大頭還是移動設備分銷業務，期内錄得24.13億元，同比去年23.34億元微增3.4%。值得一提的是，以上收入快速增長的均屬於持續經營業務。

期内公司主營業務收入達29.20億元，同比增長21.62%，佔總收入的比重進一步提升至84.8%。截然相反的是，作為非持續經營業務的電子製造服務，即使期内錄得收入5.23億元，然而由於全球台式電腦需求銳減及HDD行業衰退，該業務整體表現疲弱併於年内錄得虧損1.9%，故被公司於年内著手剝離。

作為公司的「搖錢樹」，IP開發與授權業務一直擔當重任。承興國際投資者關係副總裁週小稞表示，自有IP的毛利率較高，比代理IP要高出平均10%至20%，未來有機會增加自有IP以提升毛利率。

此外，公司收購了斯坦李創辦的「POW！娛樂公司」，將其開發成首部線上連載小說《斯坦李工作室》。被問及先前與斯坦李的訴訟，週小稞稱，這是個誤會，訴訟已經撤銷，現在雙方關係不錯，公司還擁有斯坦李的獨家肖像使用權。

與此同時，公司通過與閱文集團進行渠道合作，將原創文章上載網絡，併有意孵化影視、動漫及遊戲產品。在主題公園與主題活動方面的營運與管理方面，公司也頗有經驗，不僅獲得阿里巴巴「旅行青蛙」的授權，在廣東佛山的線下主題公園「三水荷花奇境」内推出；更攜手碧桂園，聯合打造泛文旅類特色項目，比如舉辦「卡通親子跑」的家庭跑步主題活動，營銷推廣碧桂園品牌。

對於未來的發展規劃，週小稞稱公司會擇機收購合適的新業務，具體則要看下半年的市場情況，目前未有明確目標。

文：夏雨辰

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