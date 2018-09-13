【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

美國邀請中國進行貿易談判，加上昨日日商調漲被動元件價格，推動今早台股被動元件族群走高，使得台股開盤上漲，不過受到市場下修 iphone 新機出貨量，使得今日權值較大的蘋概股走勢偏弱，導致台股呈現震盪格局，終場台股上漲 4.66 點；籌碼面上，外資期現貨部位合計賣超 67.38 億元。

《國際金融市場焦點分析》

美國邀請中國舉行下一階段的中美貿易談判，且此階段將會提高談判層級，上證指數及 A50 指數同步受到談判消息影響，開盤走高，不過盤中受到中國國家醫藥保障局召開座談會表示，為抑制醫藥價格大幅度上漲，公佈了醫藥第一批試點帶量採購政策，導致今日醫藥類股重挫，使得上證指數及 A50 指數盤中壓回，但受到金融類股上漲拉抬影響，推升 A50 指數及上證指數再度呈現上揚。

《國際商品市場焦點分析》

EIA 週三報告顯示，上週美國原油庫存減少 530 萬桶至 3.96 億桶，遠高於預期的 160 萬桶，也是自 2015/2 以來首次庫存低於 4 億桶的水平，比 5 年平均水平低 3%，加上颶風即將襲擊美國東岸，油價在多重利多刺激下連續兩日上漲，WTI 期貨價格收盤站上 70 美元；美國農業部月報意外大幅上調今年玉米產量，小麥則是意外遭上調全球庫存，期貨價格同步重挫。

以上報告內容僅供參考，並非獲利保證