〈10月電價凍漲〉考量兩個因素 估影響台電營收有限

經濟部今 (13) 日上午召開電價費率審議會，經濟部政務次長曾文生會後表示，台電雖然預計調漲幅度 8.21%，不過考量國際燃料價格上漲後仍會回檔，但民生物價不會回檔，加上日前豪雨造成災情，兩因素考量下，決定平均電價維持每度 2.6253 元，本次電價不調整，估計影響台電年營收僅 45 億元，占比約 0.8%。

經濟部今日召開電價審議委員會，共 14 人出席，主席不投票，10 票不調漲、3 票同意調漲 3%，決議 10 月電價不漲，平均每度電價維持 2.6253 元。

根據台電此次提報的電價，建議調漲幅度為 8.21%，主要影響因素為國際燃料價格上漲。據台電估算，如果調漲電價 3 %，今年 10 至 12 月幫助台電營收約 45 億元，考量對台電營收影響仍有限，故不調漲。

台電累計今年前 8 月稅前虧損 127 億元。曾文生說，對於台電營收不足的部分，會用電價平穩基金彌補，不過實際如何彌補，預計到明年台電財務報表確認後，才交由電價審議委員會決議，目前台電提供的電價平穩基金總額為 789 億元。

經濟部依照公用售電業電價費率計算公式，電價 1 年檢討 2 次，預計每年 4 月及 10 月進行，且明定電價調幅最高 3% 之限制。