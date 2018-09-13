中國宏橋(01378-HK)斥資7116.4萬港元回購1050萬股

中國宏橋(01378-HK)公佈，於2018年9月12日，根據由公司股東於2018年5月16日舉行的股東週年大會上授出的股份購回授權，公司已分別按每股股份的最高及最低價格6.80港元及6.72港元購買公司1050萬股普通股。

就股份購回支付的總購買價約為7116.4萬港元。所購回股份相當於本公告日期公司現有已發行股份總數約0.12%。公司將於隨後註銷所購回股份，預期註銷所有購回股份後，經減少公司已發行股份總數將為,698,994,849股，其中(i)5,969,092,073股預期由控股股東持有，佔經減少公司已發行股份總數約68.62%(ii)8,870,000股預期由公司一名董事持有，佔經減少公司已發行股份總數約0.10%;及(iii)877,184,826股預期由兩名彼此有關聯關係的股東持有，佔經減少公司已發行股份總數約10.08%。本次回購完成並將該等股份註銷後，公司公眾持股量約為21.20%。根據本公司所獲得有關公眾持股量的豁免，本公司需要滿足公眾持股量為15.04%。

公司董事會認為，公司當前股價偏離公司價值，不排除根據市場狀況作出進一步的回購。

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