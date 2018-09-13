華領醫藥-B(02552-HK)嚴重認購不足 國際配售「吃下」95.02%

華領醫藥-B(02552-HK)公布公開招股結果，香港公開發售項下的最終發售股份數目為5,217,500股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約4.98%。相當於根據香港公開發售初步可供認購的股份總數1047.6萬股香港發售股份約0.50倍。

由於香港公開發售認購不足，聯席全球協調人已行使酌情權，將香港公開發售項下未獲認購的發售股份重新分配至國際發售。根據香港公開發售初步可供認購總數5,258,500股發售股份已重新分配至國際發售。由於重新分配，國際發售項下最終股份數目增至9953.85萬股發售股份，佔全球發售項下發售股份總數約95.02%。

合共100名承配人已獲配發不超過3手發售股份，相當於國際發售項下132名承配人(即國際發售項下承配人總數)約75.8%。該等承配人在超額分配前及超額分配後已分別獲配發國際發售項下0.12%及0.10%發售股份。

華領醫藥已向聯交所提出申請，並已獲聯交所授予豁免嚴格遵守聯交所證券上市規則第10.04條的規定及香港上市規則附錄六第5(2)段所載的同意，允許該公司分別向ABG II-Hua Limited(ABG)、GIC Private Limited(GIC)、BlackRock Asset Management North Asia Limited(BAMNA)(為及代表BlackRock Health Sciences Trust)及BlackRock Health Sciences Opportunities Portfolio(一系列黑石基金)(BHSO，連同BHST統稱為黑石基金)及黑石基金的投資經理管理的其他基金及賬戶及Raymond James & Associate分配股份。

認購華領醫藥的甲組投資者有1921份申請人，其中1420份認購一手(500股)。股份於明日上市的領醫藥則是一家中國藥物開發公司，目前致力於開發用於治療2型糖尿病的全球首創口服新藥Dorzagliatin或HMS5552。集團正在中國進行兩項III期試驗，預計在2019年下半年公布III期臨床試驗結果，如果獲得正面的III期結果，預計可在2020年底或2021年上半年之前取得國家藥品監督管理局的新藥上市批准。

華領發售價已釐定為每股發售股份8.28港元，為每股招股價介乎8.28至9.28元的下限。集資7.806億元。

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