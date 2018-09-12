上周有小型銀行率先把接近零的活期存款利率加至0.25厘。小型銀行這個舉措暗示他們預期月底美聯儲局議息後加息的機會很高，而且香港銀行這次會跟隨美國加息，不可能再獨自堅持維持優惠利率不變了。

小型銀行十分清楚，如果全港的銀行都全面加息，小型銀行的優勢一點也沒有；只有趁別的銀行未加息，自己率先加息，才有機會吸納多一些存款。他們意識到九月底香港銀行會全面加息，所以搶先一步，希望能突顯自己的優勢。0.01厘與0.25厘相差25倍，比例上真是相差很大。

小型銀行存款不多，他們很多時都要借助同業拆息去解決資金需要。現時，一個月期的同業拆息已升至1.65厘水平，所以如果能以0.25厘吸引到存款，去代替向同業拆借，真是何樂而不為！

相反，大型銀行至今仍有水浸問題，他們存款太多，還有很多借不出去，沒法賺到息差，還在光付存款利率。他們擁有的存款數以萬億計，加息0.25厘，每萬億的存款支出就會增加25億。加息後，這些錢就會更難借出去，導致他們成本增加，生意卻更難做，所以他們想盡量拖延加優惠利率的時間。

假若九月底聯儲局真的加息，那香港的銀行會否真的全面加息呢？我看機會很大，因為以現時港美的息差，已足以經常引發技術性的套息行為，令金管局為了維持弱方兌換的底線而疲於奔命，外匯儲備大量流失。因此，金管局一定會設法遊說銀行加息，以遏抑套息活動過度猖狂。另一方面，大銀行的港元存款亦開始有流失跡象，所以九月底香港銀行全面加息看來已難避免。

其實，近期有些大銀行亦出現頭寸緊張的情況，有銀行多次向我屬下的公司商討，希望我們把別處銀行的存款調到他們的銀行暫放一段時間，他們願意付一個非常高的利息。這些跡象都顯示，香港已距離全面加息的日子不遠。

此外，據前線的地產經紀反映，近期他們手上的大陸客都減少了活動，原因是資金被中國政府管得很嚴，沒有途徑可以調來香港。香港的銀行若是真的少了這條重要的資金來源，加息已是無可避免。

不過，到這刻為止，就我們所見，香港銀行在貸款業務上仍十分積極，尤其是在按揭業務方面，估價仍十分進取。甚少有準買家會因銀行估價不足而影響購買意欲(這裏是指住宅物業，非商用物業)。這可能是因為金管局把按揭的成數壓得太低有關。銀行已不用靠保守一些的估價去減少風險，所以改用進取一些的估價，去盡量多做生意。

我估計，即使月底銀行全面加息，對房地產市場的影響也不會很大，因為香港的按揭貸款，大部分與同業拆息掛鈎，所以按揭息率早已逐步提升，不會到月底才一下子跳升，令買家出現心理障礙。再者，銀行亦早已把H按轉P按的要求提升(H代表用同業拆息，P代表優惠利率)，到真的加優惠利率時，可能反有機會把這項轉換要求減低，以維持對有按揭需要的客戶的吸引力。因此，這次遲來的加息，對房地產市場的衝擊不會太大。

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