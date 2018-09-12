波音737產出回升 訂單領先空中客車的差距擴大

全球最大飛機制造商波音(BA.N)擺脫生產低潮，8月交付了48架單通道的737飛機，拉大與競爭對手空中客車(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)在新訂單方面的領先差距。

波音周二宣布8月的737交貨量較7月的29架大增，7月數字創下多年來月度最低值之一，這是因為供應商持續延遲交貨，導致華盛頓州Renton廠區未完工飛機數量大增。

波音表示，年底前解決未完成訂單堵塞問題“有很大的進展”。

波音同時表示，8月止2018年的凈訂單數量為581架，高於7月底時的487架，這當中包括在8月從租賃公司及不明客戶取得的90架737各機型訂單。

行業消息人士指出，這些訂單中有許多是確認7月範堡羅航空展(Farnborough Airshow)的接單。

空中客車較之前兩年在確認這類訂單方面動作更為遲緩，而多數航空展的接單都會在8月底之前定案。空中客車本周公布1-8月的凈訂單為219架，包括8月時的五架。

空中客車在範堡羅航空展上宣布接獲145架飛機的確認訂單，當中包括一些展前接單，目前還有約90筆訂單有待確認。

空中客車指出，部分訂單正在進行審核當中，並警告稱不要對單月數據過度解讀。

空客一名發言人表示，“一個月不代表一整年，特別是8月”，他是指歐洲夏季業務通常會放緩。

路透西雅圖/巴黎9月11日

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