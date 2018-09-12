新創建集團(00659-HK)向GAL提供共逾14.7億美元貸款

新創建集團(00659-HK)公佈，於2018年9月11日，集團向GAL集團以股東貸款及授予擔保作為GAL集團銀行融資抵押的形式提供相關貸款，貸款金額合共約為10.3億美元。

同時，Natal Global就Sky收購事項向GAL提供一項股東貸款，連同於提供該股東貸款日期前的12個月期間Natal Global向GAL所提供的股東貸款合併計算，總金額約為4.464億美元。

GAL為一家合營企業公司，由公司的間接全資附屬公司Natal Global及周大福企業的全資附屬公司Zion Sky各自持有50%，GAL集團主要從事投資商務飛機及飛機租賃業務。

作為GAL 50%的股東，集團根據GAL集團的財務表現按比例從GAL收取溢利分成。該等貸款(包括股東貸款)支持GAL集團的飛機購置，對GAL集團的業務發展及擴張非常重要，且預期集團將繼續受惠於GAL集團的財務業績及現金流。集團運用其內部資源向GAL提供股東貸款。

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