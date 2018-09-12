阿里巴巴通過與俄羅斯企業成立合資公司謀求在俄擴張

中國最大電商企業阿里巴巴(BABA.N)已經與俄羅斯的一只國有基金和兩家科技企業結盟，希望通過這些公司超過1億人的客戶基礎扶助阿里巴巴的發展。

阿里巴巴周二在俄羅斯的東方經濟論壇上與俄羅斯直接投資基金(RDIF)、移動運營商Megafon (MFON.MM)以及互聯網集團Mail.ru (MAILRq.L)簽署協議。阿里巴巴將持有這家名為AliExpress Russia的合資公司48%的股權。

上述三家俄羅斯實體將貢獻現金、股權和其他資產，從而共同持有AliExpress Russia 52%的股權。

“通過和俄羅斯的龍頭消費者互聯網平台結盟，AliExpress Russia將可利用Mail.ru Group旗下社交媒體、短信、電郵和在線遊戲資產的1億名互聯網用戶，”上述公司稱。

根據俄羅斯電商企業協會(Association of Internet Trade Companies)，近年來俄羅斯電子商務快速增長，去年營收超過140億美元，其中三分之一為跨境交易。

阿里巴巴將把速賣通(AliExpress)目前在俄羅斯的業務並入這家新合資公司，Megafon將以Mail.ru的10%股權換取AliExpress Russia的24%股權。

Mail.ru將以電子商務公司Pandao和現金入股，換取AliExpress Russia的15%股權，而RDIF則將取得13%股權。

這項交易料將於2019年第一季完成。受該消息提振，Mail.ru股價跳漲。

“今天的交易讓Mail入股一個在我們看來能夠從俄羅斯電子商務獲利的最佳平台，”Renaissance Capital分析師在報告中稱。

Mail.ru Group執行長Boris Dobrodeev表示，協議各方將向合資公司投資數億美元。這些公司還表示，合資公司還計劃與Mail.ru Group一道，投資於包括食品技術在內的另一項業務。

Mail.ru Group在倫敦上市的股票價格周二收高11.8%。

路透俄羅斯符拉迪沃斯托克9月11日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)