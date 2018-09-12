麗珠醫藥(01513-HK)向1050名激勵對象授予1747.55萬份股票期權

麗珠醫藥(01513-HK)公佈，有關建議採納2018年股票期權激勵計劃。

公告指出，首次授予下的原1116名激勵對象中，有31人因離職而不再具備激勵資格，有35人因個人原因自願放棄公司擬向其授予的股票期權。因此，於2018年9月11日，公司激勵對象人數由1116名變更為1050名，首次授予的股票期權數量由1755萬份調整為1747.55萬份。

於2018年9月5日，激勵計劃於臨時股東大會、A股類別股東會及H股類別股東會已通過特別決議案方式予以批准。於2018年9月11日，董事會已考慮及批准向激勵對象首次授予股票期權，確定2018年9月11日為首次授予日，向1050名激勵對象授予1747.55萬份股票期權。行權價格為人民幣47.01元/A股，於首次授予日期的收市價為人民幣36.67元/股。

激勵計劃有效期自股票期權授予登記完成之日起至激勵對象獲授的股票期權全部行權或註銷之日止，最長不超過60個月。激勵計劃授予的股票期權等待期為自相應授予登記完成之日起12個月。

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