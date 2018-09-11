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◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月11日 交易日  
  
◆買超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          買超張數  成交張數  買超比(%)  
00710B FH彭博高收益債        3000      3000     100.00  
2855   統一證                 899      1004      89.54  
2542   興富發               11106     12551      88.49  
2615   萬海                  1427      1713      83.30  
1506   正道                  1827      2251      81.16  
9933   中鼎                  1104      1484      74.39  
2845   遠東銀                2722      3678      74.01  
1434   福懋                  1122      1518      73.91  
2609   陽明                  1956      2673      73.18  
00670L 富邦NASDAQ正2         1149      1585      72.49  
9105   泰金寶-DR             1174      1650      71.15  
2886   兆豐金               11472     16456      69.71  
2023   燁輝                   817      1178      69.35  
2891   中信金               15651     23231      67.37  
3702   大聯大                3559      5384      66.10  
2605   新興                   872      1322      65.96  
6289   華上                  1014      1562      64.92  
4904   遠傳                  1205      1861      64.75  
1303   南亞                  4818      7448      64.69  
2356   英業達                8550     13244      64.56  
2206   三陽工業               761      1181      64.44  
2885   元大金               13946     21655      64.40  
0056   元大高股息            2916      4579      63.68  
4532   瑞智                  1263      1991      63.44  
2801   彰銀                  4926      7842      62.82  
2903   遠百                  1402      2261      62.01  
4414   如興                   698      1132      61.66  
2449   京元電子              5212      8471      61.53  
1447   力鵬                   712      1174      60.65  
2633   台灣高鐵              1731      2861      60.50  
  
  
◆賣超張數／成交張數                          
代碼   股票名稱          賣超張數  成交張數  賣超比(%)  
2542   興富發              -11053     12551     -88.06  
2615   萬海                 -1409      1713     -82.25  
1506   正道                 -1798      2251     -79.88  
2855   統一證                -790      1004     -78.69  
1434   福懋                 -1170      1518     -77.08  
9105   泰金寶-DR            -1271      1650     -77.03  
2605   新興                 -1003      1322     -75.87  
9904   寶成                 -3778      4988     -75.74  
3702   大聯大               -4069      5384     -75.58  
2301   光寶科               -2279      3098     -73.56  
4532   瑞智                 -1422      1991     -71.42  
9933   中鼎                 -1034      1484     -69.68  
2845   遠東銀               -2515      3678     -68.38  
2449   京元電子             -5777      8471     -68.20  
2633   台灣高鐵             -1915      2861     -66.93  
4938   和碩                 -4604      6901     -66.71  
2451   創見                 -1554      2352     -66.07  
6505   台塑化               -1279      1940     -65.93  
6289   華上                 -1025      1562     -65.62  
00673R 元大S&P原油反1        -778      1189     -65.43  
2314   台揚                  -760      1173     -64.79  
2023   燁輝                  -763      1178     -64.77  
2841   台開                  -797      1232     -64.69  
2308   台達電               -4537      7028     -64.56  
1303   南亞                 -4789      7448     -64.30  
2609   陽明                 -1709      2673     -63.94  
2882   國泰金              -13449     21061     -63.86  
6239   力成                  -653      1024     -63.77  
2903   遠百                 -1440      2261     -63.69  
2206   三陽工業              -740      1181     -62.66  
  
  
◆淨買超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨買超張數  成交張數  淨買超比(%)  
00710B FH彭博高收益債          3000      3000       100.00  
00670L 富邦NASDAQ正2           1149      1585        72.49  
0056   元大高股息              1398      4579        30.53  
00643  群益深証中小             335      1133        29.57  
00677U 富邦VIX                11509     39687        29.00  
00636  國泰中國A50              787      2749        28.63  
2618   長榮航                  2666     10817        24.65  
00655L 國泰中國A50正2          2596     11153        23.28  
00631L 元大台灣50正2            788      3948        19.96  
00672L 元大S&P原油正2           564      2833        19.91  
00737  國泰AI+Robo              259      1492        17.36  
6116   彩晶                    6062     37689        16.08  
3545   敦泰                     172      1175        14.64  
6120   達運                     453      3252        13.93  
00676R 富邦臺灣加權反1          221      1598        13.83  
3257   虹冠電                   173      1277        13.55  
2614   東森                     134      1010        13.27  
2867   三商壽                   226      1747        12.94  
1444   力麗                     197      1607        12.26  
6257   矽格                     161      1403        11.48  
2355   敬鵬                     142      1256        11.31  
3514   昱晶                     188      1669        11.26  
1447   力鵬                     132      1174        11.24  
2891   中信金                  2607     23231        11.22  
2481   強茂                    1023      9348        10.94  
2855   統一證                   109      1004        10.86  
2412   中華電                  1671     15397        10.85  
2353   宏碁                    1419     13396        10.59  
00639  富邦深100                282      2668        10.57  
0050   元大台灣50              1987     19525        10.18  
  
  
◆淨賣超張數／成交張數                            
代碼   股票名稱          淨賣超張數  成交張數  淨賣超比(%)  
00673R 元大S&P原油反1          -578      1189       -48.61  
00648R 元大S&P500反1           -459      1341       -34.23  
00632R 元大台灣50反1         -17531     51981       -33.73  
2347   聯強                    -656      3174       -20.67  
2451   創見                    -469      2352       -19.94  
2385   群光                    -323      1651       -19.56  
2887   台新金                 -4168     21385       -19.49  
9904   寶成                    -891      4988       -17.86  
2882   國泰金                 -3710     21061       -17.62  
2382   廣達                   -1490      8568       -17.39  
2301   光寶科                  -489      3098       -15.78  
3519   綠能                    -222      1491       -14.89  
4915   致伸                    -367      2816       -13.03  
4938   和碩                    -861      6901       -12.48  
3532   台勝科                 -1821     14899       -12.22  
2603   長榮                    -664      5552       -11.96  
3481   群創                   -3423     28964       -11.82  
2610   華航                   -1288     11207       -11.49  
2104   中橡                    -385      3390       -11.36  
4919   新唐                    -114      1011       -11.28  
8150   南茂                    -246      2213       -11.12  
3665   貿聯-KY                 -431      4013       -10.74  
2002   中鋼                   -1887     18550       -10.17  
8016   矽創                    -130      1288       -10.09  
2605   新興                    -131      1322        -9.91  
2915   潤泰全                  -231      2383        -9.69  
2314   台揚                    -112      1173        -9.55  
3702   大聯大                  -510      5384        -9.47  
2303   聯電                   -6394     68394        -9.35  
1313   聯成                    -114      1238        -9.21  
  
  
  
備註：  
1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數  
  得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨  
  買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。  
2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。
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