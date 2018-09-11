◆台灣集中市場前10大進出券商當日買賣超比前30名個股

台北‧09月11日 交易日 ◆買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 買超張數 成交張數 買超比(%) 00710B FH彭博高收益債 3000 3000 100.00 2855 統一證 899 1004 89.54 2542 興富發 11106 12551 88.49 2615 萬海 1427 1713 83.30 1506 正道 1827 2251 81.16 9933 中鼎 1104 1484 74.39 2845 遠東銀 2722 3678 74.01 1434 福懋 1122 1518 73.91 2609 陽明 1956 2673 73.18 00670L 富邦NASDAQ正2 1149 1585 72.49 9105 泰金寶-DR 1174 1650 71.15 2886 兆豐金 11472 16456 69.71 2023 燁輝 817 1178 69.35 2891 中信金 15651 23231 67.37 3702 大聯大 3559 5384 66.10 2605 新興 872 1322 65.96 6289 華上 1014 1562 64.92 4904 遠傳 1205 1861 64.75 1303 南亞 4818 7448 64.69 2356 英業達 8550 13244 64.56 2206 三陽工業 761 1181 64.44 2885 元大金 13946 21655 64.40 0056 元大高股息 2916 4579 63.68 4532 瑞智 1263 1991 63.44 2801 彰銀 4926 7842 62.82 2903 遠百 1402 2261 62.01 4414 如興 698 1132 61.66 2449 京元電子 5212 8471 61.53 1447 力鵬 712 1174 60.65 2633 台灣高鐵 1731 2861 60.50 ◆賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 賣超張數 成交張數 賣超比(%) 2542 興富發 -11053 12551 -88.06 2615 萬海 -1409 1713 -82.25 1506 正道 -1798 2251 -79.88 2855 統一證 -790 1004 -78.69 1434 福懋 -1170 1518 -77.08 9105 泰金寶-DR -1271 1650 -77.03 2605 新興 -1003 1322 -75.87 9904 寶成 -3778 4988 -75.74 3702 大聯大 -4069 5384 -75.58 2301 光寶科 -2279 3098 -73.56 4532 瑞智 -1422 1991 -71.42 9933 中鼎 -1034 1484 -69.68 2845 遠東銀 -2515 3678 -68.38 2449 京元電子 -5777 8471 -68.20 2633 台灣高鐵 -1915 2861 -66.93 4938 和碩 -4604 6901 -66.71 2451 創見 -1554 2352 -66.07 6505 台塑化 -1279 1940 -65.93 6289 華上 -1025 1562 -65.62 00673R 元大S&P原油反1 -778 1189 -65.43 2314 台揚 -760 1173 -64.79 2023 燁輝 -763 1178 -64.77 2841 台開 -797 1232 -64.69 2308 台達電 -4537 7028 -64.56 1303 南亞 -4789 7448 -64.30 2609 陽明 -1709 2673 -63.94 2882 國泰金 -13449 21061 -63.86 6239 力成 -653 1024 -63.77 2903 遠百 -1440 2261 -63.69 2206 三陽工業 -740 1181 -62.66 ◆淨買超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨買超張數 成交張數 淨買超比(%) 00710B FH彭博高收益債 3000 3000 100.00 00670L 富邦NASDAQ正2 1149 1585 72.49 0056 元大高股息 1398 4579 30.53 00643 群益深証中小 335 1133 29.57 00677U 富邦VIX 11509 39687 29.00 00636 國泰中國A50 787 2749 28.63 2618 長榮航 2666 10817 24.65 00655L 國泰中國A50正2 2596 11153 23.28 00631L 元大台灣50正2 788 3948 19.96 00672L 元大S&P原油正2 564 2833 19.91 00737 國泰AI+Robo 259 1492 17.36 6116 彩晶 6062 37689 16.08 3545 敦泰 172 1175 14.64 6120 達運 453 3252 13.93 00676R 富邦臺灣加權反1 221 1598 13.83 3257 虹冠電 173 1277 13.55 2614 東森 134 1010 13.27 2867 三商壽 226 1747 12.94 1444 力麗 197 1607 12.26 6257 矽格 161 1403 11.48 2355 敬鵬 142 1256 11.31 3514 昱晶 188 1669 11.26 1447 力鵬 132 1174 11.24 2891 中信金 2607 23231 11.22 2481 強茂 1023 9348 10.94 2855 統一證 109 1004 10.86 2412 中華電 1671 15397 10.85 2353 宏碁 1419 13396 10.59 00639 富邦深100 282 2668 10.57 0050 元大台灣50 1987 19525 10.18 ◆淨賣超張數／成交張數 代碼 股票名稱 淨賣超張數 成交張數 淨賣超比(%) 00673R 元大S&P原油反1 -578 1189 -48.61 00648R 元大S&P500反1 -459 1341 -34.23 00632R 元大台灣50反1 -17531 51981 -33.73 2347 聯強 -656 3174 -20.67 2451 創見 -469 2352 -19.94 2385 群光 -323 1651 -19.56 2887 台新金 -4168 21385 -19.49 9904 寶成 -891 4988 -17.86 2882 國泰金 -3710 21061 -17.62 2382 廣達 -1490 8568 -17.39 2301 光寶科 -489 3098 -15.78 3519 綠能 -222 1491 -14.89 4915 致伸 -367 2816 -13.03 4938 和碩 -861 6901 -12.48 3532 台勝科 -1821 14899 -12.22 2603 長榮 -664 5552 -11.96 3481 群創 -3423 28964 -11.82 2610 華航 -1288 11207 -11.49 2104 中橡 -385 3390 -11.36 4919 新唐 -114 1011 -11.28 8150 南茂 -246 2213 -11.12 3665 貿聯-KY -431 4013 -10.74 2002 中鋼 -1887 18550 -10.17 8016 矽創 -130 1288 -10.09 2605 新興 -131 1322 -9.91 2915 潤泰全 -231 2383 -9.69 2314 台揚 -112 1173 -9.55 3702 大聯大 -510 5384 -9.47 2303 聯電 -6394 68394 -9.35 1313 聯成 -114 1238 -9.21 備註： 1.當日買賣超比前30名計算方法，乃依個股買、賣超前10大券商買超張數除以成交張數 得出買超比，賣超張數除以成交張數得出賣超比，再以買超張數減去賣超張數得到淨 買(賣)超張數，據此除以成交張數得到淨買(賣)超比。 2.當日淨買賣超比前30名之計算，成交張數低於1000張者不予比較。