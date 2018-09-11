電價費率審議會9/13召開 傳考量三因素將凍漲

新版電價公式今年上路，雖然設下平均漲幅 3% 的天花板，今年 4 月起仍調整用電大戶電價，工商業用電平均漲幅約 3.46%。經濟部今 (11) 日宣布，將在 9/13 召開電價審議委員會，決定 10 月起電價是否調漲，外界推估，台電受惠夏季電價回補不少虧損，加上尚有電價平穩基金可支應，及年底選舉等因素，本週電價審議委員會可能傾向不調漲。

經濟部今 (11) 日宣布，將於 9/13 召開電價費率審議會，會後對外召開記者會，說明電價調整與否及原因。

累計台電今年 1 至 8 月稅前虧損 127 億元，台電雖然 9 月夏季電價可以回補，但是今年夏季用電量成長不如預期，加上年底空污季可能增加天然氣發電等影響成本因素，今年是否虧損尚難以評估，不過根據台電揭露電價成本，今年 1 - 7 月每月平均每度電價成本上漲 8.59%。

外界評估，由於年底適逢選舉，加上台電受惠夏季電價虧損有望收斂，而台電尚有電價平穩基金可以支應使用，9/13 的電價費率審議會官派成員過半，推估傾向不調漲。

經濟部今年 3 月定調，希望電價調整朝物價衝擊、照顧民生，以及外界希望以價制量節約用電等三面向考量，最終拍板電價平均漲幅 3%，部分住宅、小商家不調漲，不過約占台灣用電 8 成以上的用電大戶，平均漲幅為 3.46%。