【異動股】芯片板塊表現搶眼 聚燦光電(300708-CN)漲停

今日，芯片板塊表現搶眼，截止午後發稿，聚燦光電(300708-CN)漲停報14.48元，深南電路(002916-CN)漲5.82%報74.5元，必創科技(300667-CN)、全志科技(300458-CN)、景嘉微(300474-CN)等漲近5%，曉程科技(300139-CN)、海格通信(002465-CN)、台基股份(300046-CN)、中興通訊(000063-CN)等股均不同程度上漲超2%。

消息面上，作為消費電子領域的風向標，德國柏林開幕的IFA國際消費電子展在全球擁有十足影響力。在8月31日開幕的展會上，華為正式發佈了下一代智能手機處理器海思麒麟980。這枚全新的麒麟980芯片，是由1000多名半導體工程師組成的團隊耗時36個月打造出來的成果，創造了六個世界第一。而在此前，高通、三星、聯發科5G芯片皆已全數到位，國產芯片卡位戰進入關鍵節點。

Nvidia 指出，到2020 年，全球雲端訓練芯片的市場規模將達到 110 億美元，而推斷芯片(雲端+邊緣) 的市場規模將達到 150 億美元。 Intel 在剛剛結束的 2018 DCI峰會上，也重申了數據業務驅動硬件市場增長的觀點。 Intel 將 2022 年與用於數據中心執行 AI 加速的 FPGA 的 TAM 預測，由 70 億美元調高至 80 億美元。

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