【IPO追逐】信源企業(01748-HK)今起招股 入場費3555元

經營瀝青船出租服務的信源企業(01748-HK)今日起至下周一(17日)中午止公開招股，以每股1.29元至1.76元發售1億股，10%作本港發售，90%作公開發售。一手2000股，入場費3555.48元。另有15%超額配股權。股份預期9月26日於主板掛牌。獨家保薦人為興證國際。

按中間價每股1.53元計算，所得款項淨額估計約為1.29億元，約90.2%用於在未來兩年購置兩艘新船，約9.8%用作營運資金。

於2015財政年度、2016財政年度、2017財政年度以及截至2018年4月30日止四個月，集團的收益分別約為1080萬美元、1550萬美元、3370萬美元及1330萬美元。同期溢利淨額分別約為340萬美元、450萬美元、600萬美元及340萬美元。

集團引述華特控股全資持有的施保妙國際(香港)為基石投資者，將按招股價認購1960萬股股份，認購價介乎2528.4萬元至3449.6萬元，股份有6個月禁售期。施保妙國際(香港)的最終控股股東為Gao Wenchuan。



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