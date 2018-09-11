【大慶證券】盤前分析－美科技股止跌 台股醞釀反彈契機



◆盤勢分析

共和黨計畫於本周公佈新一輪稅改政策，提升市場信心，激勵美四大指數跌深反彈，但受到蘋果、亞馬遜持續下跌影響，拖累道瓊指數終場以小跌 0.2% 作收，終場美股漲跌互見。短線在科技股出現止跌跡象下，研判美股將可維持高檔震盪走勢，但中美貿易戰後續發展持續為市場焦點，投資人態度仍舊觀望，道瓊指數可以月線作為多空觀察指標。

川普放話將再加碼 2670 億美元對中國商品的關稅額度，使美國四大指數上周五全面下跌，台股昨日也無法倖免的開高走低，盤中今年第五度跌破年線支撐，最低來到 10689 點、賣壓沉重，終場下跌 121 點，收在 10725 點，成交量 1565 億元。就技術、籌碼面來看，台股昨日大幅重挫 1.1%，除日 KD 指標持續死亡交叉外，MACD 柱狀體也由紅翻黑，同時，外資在期貨多單也大幅減碼 11292 口、淨多單口數約 3.5 萬口，顯示外資態度轉趨中性偏空，在市場持續關注中美貿易戰況下，加權指數恐有回測 8/16 前波低點 10606 的可能。此外，受到眾多中小型股破底拖累，櫃買指數昨日收盤再度大跌 3.6%，創下波段新低，顯示內資態度保守觀望，在內資及融資短線調節的情況下，不排除持續破底，日 KD 未交叉向上前，仍建議保守觀望。

觀察盤面表現，昨日缺乏主流股帶動，權值股中僅靠台積電、南亞科、中信金、統一超等少數個股苦撐，多方籌碼出現鬆動，拖累台股表現不佳。蘋概股表現相當疲弱，受到川普呼籲蘋果將產線牽回美國影響，概念股包含鴻海、大立光、可成、台郡等均走跌，漲價族群的矽晶圓、被動元件、MOSFET 等類股也因籌碼凌亂表現弱勢，研判在國際因素衝擊下，先前強勢股漲多回檔，短線包含蘋概股、PCB、IC 設計、面板等族群暫且觀望，待指數正式止跌後再逢低佈局績優股。同時，在盤面波動劇烈的情況下，可選擇生技等與大盤連動度較低的防禦型類股作為操作指標，其他包含金融、塑化、紡織、食品、鋼鐵等具有業績的傳產族群也值得留意。

