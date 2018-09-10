【華冠投顧】台股果然殺很大!!尊重趨勢是獲利唯一關鍵!!

林幸蓉 分析師

焦點個股：5483 中美晶、3019 亞光、2368 金像電、2317 鴻海、2313 華通

週五晚間川普表示，除了對 2,000 億美元中國產品加徵關稅外，還有意對另外 2,670 億中國商品徵收關稅，並呼籲蘋果公司快把生產線遷回美國…… 中美貿易戰劍拔弩張，亞股以陸股、港股及台股殺最大…… 因為台灣經濟高度依賴「台灣接單、大陸生產、出口美國」的三角貿易，從大陸相關出口統計來看，去年中國對美國出口百大企業中外資占七成，台資企業就占了四成；對美國出口前 20 大企業中，有 15 家是台資企業...... 因此台股今日 OTC 指數再破今年新低，大盤跌破年線！！台股大跌 121 點，OTC 破底大跌 3.56%，跌停家數達 44 檔，下跌家數近 1,300 檔……

幸運星老師 4 月分享的 MLCC、5 月分享的矽晶圓漲幅驚人後，七月頭部成型，老師也在群組節目中一再提醒大家「該獲利了」！然後切記下跌時，千萬勿撈底、勿低接！！！可惜 7、8、9 月許多投資朋友還是沿路撈底抄底 MLCC、矽晶圓、MOSFET、PCB、電動車概念、光學…… 殊不知「尊重趨勢」是獲利唯一關鍵啊！！

上週五殺被動元件，今天換殺矽晶圓：5483 中美晶、6488 環球晶、3532 台勝科、6182 合晶、3016 嘉晶、3707 漢磊，殺 PCB 板：2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、8039 台虹、2313 華通、6153 嘉聯益、2368 金像電、5439 高技、8155 博智，殺電動車概念：4721 美琪瑪、4739 康普、3665 貿聯 - KY，殺 IC 設計：4947 昂寶 - KY、6451 訊芯 - KY、3661 世芯 - KY、6462 神盾，殺 PA 功率放大器：3105 穩懋、8086 宏捷科、2455 全新，殺光學 3008 大立光、3406 玉晶光、3019 亞光、3441 聯一光；二極體 2481 強茂…… 連蘋概股 4938 和碩、2317 鴻海、2474 可成等也殺聲隆隆…… 投資人損失慘重啊！！！上週三 9 月 4 日老師獲利 6552 易華電，9 月 5 日見高點，相信大家該賺的都有賺起來了！！老師毫無私心，於上周請全部特助加班，為大家在「「幸運星粉絲群」」中免費緊急持股健診服務…… 除了請大家記得獲利外，還特別在節目中也提醒好友，要懂得資金控管、保護自己的資產…… 相信大家也逃過一劫了…… 助人為快樂之本！！歡迎免費加 LINE 幸運星粉絲群！！

此時切記…… 冷靜的等待…… 股市無常…… 唯一不變的是瞬息萬變…… 應變行情並尊重趨勢…… 無我即可…… 機會是留給願意等待並準備好的人…… 滴答滴答…… 倒數計時中……

歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目...... 第一時間免費分析服務

最後祝大家明日操作順利！！！

※以上內容由華冠投顧 林幸蓉分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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