滬深兩市重挫滬指跌逾1%U+A0 創指跌超2%指數創4年新低

今日，滬深兩市小幅低開後加速下挫，早盤以蘋果產業鏈為代表的科技股聞風集體大跳水，三大指數集體下行，持續震蕩走低遭重挫；午後，滬指大跌逾1%失守2700點關口，創指大跌逾2%失守1400點關口，併創4年以來新低;行業板塊幾乎全線受挫，市場人氣極度低迷;蘋果概念概念股全線大跌，立訊精密、歐菲科技等多隻個股跌停。

截止收盤，上證綜指收盤報2669.48點，跌1.21%，成交額1029億;深成指收報8158.49點，跌1.97%，成交額1450億;創業板收報1390.82點，跌2.41%，成交額458億。

截止15:01分，滬股通淨流出2.68億，深股通淨流出2.13億。

從盤面上看，兩市板塊幾乎全線受挫，僅僅特高壓、燃氣水務、啤酒板塊飄紅，蘋果概念、數字中國、稀土永磁居板塊跌幅榜前列。

湘財證券認為，今日市場繼續走低，滬指盤中再創近期新低，深成指、中小板指、創業板指更是聯手創出2015年6年以來3年多的新低，弱勢行情仍在繼續。急於目前的市場態勢，滬指也將跟隨深成指的腳步，後期也將創出新低，擊穿2653點、2638點隻是時間問題。總結一句話：市場的弱勢仍在進行中，短期還很難有大逆轉行情到來，深成指已創三年來新低，滬指同步創新低已不遠，投資者隻有順應趨勢，戰在更高的角度看問題，才能製定更適應市場的操作策略，逆流而動犧牲的概率較大。

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