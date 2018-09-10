高鐵即將通車 星展：料為港帶來230萬新增旅客

廣深港高鐵香港段，即將於9月23日開通。星展銀行香港房地產分析師丘卓文預期，對於6小時內的旅程，會較節省時間和費用，往來武漢、南昌、長沙與香港旅程的旅客會較多採用；至於往來北京、上海，將仍以飛機較方便。開通後，他假設高鐵30%為新增旅客，相當於一年230萬名，令香港整體旅客增長增4%；客源將以商務高端消費客為主力軍。

隨後開通的港珠澳大橋，香港與珠海的旅程時間將大幅縮減60%。假設也是30%新增客戶，他估計會為香港帶來100萬名新增旅客。大橋的香港口岸將建在人工島上，並連接機場，島上還興建全港最大型購物商場Sky City，由新世界發展興建，面積達300萬方呎，將於2023年落成。他表示這將成為進入香港境內旅客首個接觸的購物商場，對香港傳統的尖沙咀、銅鑼灣和旺角旅遊購物區，將出現分流作用，影響香港傳統旅遊購物格局。

大型基建將相繼落成，粵港澳大灣區人流將更為密切。星展銀行中國/香港消費品行業分析師許明蕙介紹，預期大灣區的人均GDP，於2030年達5萬美元，超越東京。廣東省內中長線基建投資規模亦達2萬億元，人流增加有利香港零售業發展。

2018年前7個月，香港珠寶鐘表零售值增幅達22.5%，化妝品藥品亦升16.8%。下半年由於基數效應較高，以及人民幣貶值，估計香港零售業會略為放慢，但全年仍達10%增幅，其中珠寶和化妝品可望仍保持雙位數上升。

零售股中，她看好莎莎(00178-HK)，因為旅客對其業務貢獻佔比高達69%，六福珠寶(00590-HK)佔比亦達58%。她分析，即日往返內地旅客80-90%以購物為目的，過夜旅客亦有60%，香港低廉稅率始終吸引內地旅客來港購物，雖然近期人民幣有所貶值，但兩地貨價差距仍有20%。零售市道復蘇，她估計2019年地鋪租金將迎來加租壓力。

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