興華港口(01990-HK)就港口貨物卸貨事故作多項補救措施

興華港口(01990-HK)公布，就長江港務港口於貨物卸貨作業期間發生的事故的調查報告而作出多項補救措施，同時，該集團正與當局及第三方實地安全專家緊密合作，以求在可行情況下盡快獲解除停工令。該集團將遵循當局及安全專家的建議，於往後改善港口的安全措施。該集團預期，停工令將在當局進行檢視及覆核並感到滿意後獲解除，而隨後常熟長江港務將可逐步恢復操作。

如無出現不可預見的情況，該集團預期，雖然常熟興華港口的利潤率按年下跌，但仍可取得盈利，而預計常熟長江港務將因停產整頓日久以及因事故所產生的各項開支而錄得年度虧損。

於2018年3月31日約晚上十時二十分左右，集團於常熟長江港務有限公司港口的其中一個泊位在貨物卸貨作業期間發生事故，事故導致於事故現場作業的四名承包商工人身亡。

該公司進行的多項補救措施，自事故發生後，該集團一直在第三方安全專家的協助下檢討和執行其已作改善的安全程序，務求提升港口的整體安全標準。作為善後工作的一部分及為回應調查報告中的建議，主席兼控股股東之一黃健華已承擔本集團日常營運的責任，包括監督在事故發生後對集團安全管理系統所進行的徹底檢查，繼續帶領集團改善安全措施、提升安全意識以及加強監察和評估安全標準，務求防止日後再發生同類事故，並確保集團所有僱員及分包工人的安全。

該集團已採納及執行已作改善的安全操作程序及政策，其中將大致回應在調查報告中的建議。然而，當局將需在常熟長江港務港口進行實地檢視及覆核，以確保有關程序及政策獲落實及遵守。尤其是，該集團已在港口實施以下程序以改善工人的安全：該集團已聘請三名中國合資格和具經驗的安全工程師出任三個新增職位，即在常熟興華港口的安全總監、在常熟長江港務港口的安全總監以及負責領導維修部的安全工程師。彼等將聯同現有管理團隊進一步改善港口的安全文化及操作。

該 本集團已執行兩層防範工作：識別不安全及危險的做法及裝置的源頭；及確保適時執行整改措施。在此方面，該集團經諮詢第三方安全專家後已制定一套全面而詳細的操作程序及政策，以減輕與該等不安全及危險做法相關的風險。該集團對所有員工及分包工人強制實施有關該等操作程序及政策的溝通及培訓。

該集團將會定期檢討其操作程序及政策，以確保該等程序及政策屬最新，可隨著港口的發展和轉變而反映任何所需變動。該集團已向所有員工及分包工人制定了三級安全培訓，以提高港口工人的安全意識。該三級安全培訓為：港口級培訓；部門級培訓；及個人或團隊級培訓。該等培訓亦會考慮到在上述檢討過程中識別的潛在安全隱患。該等培訓屬強制性質，所有現有及新入職員工和分包工人必須完成全部三級安全培訓並通過考核後才可開始工作。

該集團將會對其機械及設備進行定期檢查及維護，以確保處於正常及安全的運作狀況。該集團已實施舉報制度，讓所有員工及分包工人可就在港口的任何作業中所察覺的涉及工人安全的缺失作出舉報。為鼓勵舉報事件，有關報告可以匿名方式提交。

該集團已實施本身的「停工令」程序，讓港口的所有人員在察覺任何潛在安全隱患或任何不安全行為時有權要求停工。當管理層或經理已處理潛在安全隱患或已整改不安全行為後，將隨即恢復操作。於本更新公告日期，該集團正與當局及第三方實地安全專家緊密合作，以求在可行情況下盡快獲解除停工令。

該集團將遵循當局及安全專家的建議，於往後改善港口的安全措施。該集團預期，停工令將在當局進行檢視及覆核並感到滿意後獲解除，而隨後常熟長江港務將可逐步恢復操作。

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