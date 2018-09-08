美元受強勁的美國8月就業報告帶動上漲 但貿易爭端持續

美元周五普漲，因美國8月就業增長強勁，但投資人仍擔心中美貿易沖突可能升級，因美國總統特朗普威脅將進一步對中國商品征收進口關稅。

美國勞工部報告顯示，8月就業增長加速，薪資按年增幅創逾九年最大，這是美國經濟迄今經受住了中美貿易戰不斷升級影響的最明確跡象。

“報告強勁，”Moody's Analytics首席分析師Mark Zandi稱。

薪資增長加快凸顯就業市場狀況緊蹙，鞏固了美國聯邦儲備委員會(FED/美聯儲)將在9月25-26日貨幣政策會議上進行今年第三次加息的可能性。

鑒於周五強勁的就業報告，美聯儲應繼續升息，達拉斯聯儲總裁柯普朗表示。

歐元兌美元跌0.5%，美元兌日圓升0.29%。

“今日美元因應利率差和債市走勢出現了膝跳反應。”渣打銀行G10外匯研究部門全球主管Steven Englander表示。

美國指標公債收益率周五升至近一個月最高。

分析師表示，美元近期走勢路徑將由特朗普政府貿易關稅措施決定。

美國總統特朗普稱，已準備好對另外價值2,670億美元的中國商品加征進口關稅，目前全球都在等待他是否對2,000億美元中國商品征稅的決定。

“當前的環境，對作為避險貨幣的美元來說是有利的，如果繼續在貿易問題上打嘴仗，且落實了對中國2,000億美元商品征收關稅的措施。”OANDA高級匯市分析師Alfonso Esparza表示。

澳元兌美元AUD=跌至逾兩年半最低，因家庭貸款數據疲弱，且貿易相關緊張局勢繼續打壓商品貨幣。新西蘭元兌美元跌至2016年2月來最低。

英鎊GBP=周五一度升至一周高位，此前歐盟負責英國退歐事務談判的首席代表巴尼爾(Michel Barnier)稱，歐盟對討論有關英國脫歐事務的其它“後盾”問題持開放態度，但之後英鎊回吐了漲幅，當日變動不大。

路透紐約9月7日

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