【華冠投顧】下跌近1,300家的台股!!人氣股MLCC矽晶圓DRAM慘不忍睹…

◆盤勢分析

林幸蓉 分析師

焦點個股：2337 旺宏、2344 華邦電、2408 南亞科、3532 台勝科、2317 鴻海

摩根士丹利（大摩）指出全球 DRAM 價格惡化需求下滑，昨日美光大跌近 10%，費半跌幅達 2.66%。美國對中國加徵 2,000 億美元商品關稅箭在弦上，本周利空不斷，台股今日賣壓更重，DRAM 三巨頭 2337 旺宏、2408 南亞科全部跌停，2344 華邦電近跌停，2317 鴻海破底，雖有 2330 台積電、3008 大立光撐盤，但指數仍失守月線、季線、半年線，收盤下跌 77 點，成交量 1,487 億為近期大量！日本 SUMCO 災區廠區停工的矽晶圓的轉單效應利多與 MLCC 財報優於預期的利多，仍擋不住 MLCC 及矽晶圓的賣壓，OTC 破底創今年新低，收盤大跌 2.56%，成交量為 370 億，也是近期大量。下跌家數超過 1,300 家…… 真的很恐怖！！！

今天被動元件殺很大，6449 鈺邦、3624 光頡、2375 智寶、2478 大毅、2456 奇力新、6284 佳邦、6175 立敦、5317 凱美、2327 國巨、2492 華新科、6173 信昌電、6155 鈞寶、8043 蜜望實等；矽晶圓也殺很大！5483 中美晶、6488 環球晶、3532 台勝科、3016 嘉晶、3707 漢磊、6182 合晶等；MOSFET 8261 富鼎、6435 大中、3317 尼克森……8016 矽創、4915 致伸是打底不成再破底的……

今日台股亞股遇亂流…… 許多「多頭剛成型的好股票」也賣壓甚大，也被無情砍殺！！除部分跌深的生技外，幾乎檔檔綠油油…… 股市無常，唯一不變的是瞬息萬變…… 提醒好友，買賣股票有賺有賠！大盤未見止跌前，請記得嚴設停利停損！遵守紀律！做好資金控管！！才能損失極小化，獲利極大化！！祝好友們下週一操作順利…… 晚上《股市幸運星》節目見！！

幸運星持續為好友們觀盤……. 有好股票將第一時間無私的在 LINE 粉絲群中無私分享，歡迎免費加 LINE 隨點隨聽《股市幸運星》節目......

最後祝大家週末愉快，下週操作順利！！！

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