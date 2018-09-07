【華冠投顧】大盤帶量殺破月、季、半年線! OTC多方關鍵看哪裡?

◆盤勢分析

范振鴻 分析師

●族群追蹤

今天盤面類股重災區落在 DRAM 族群，昨晚美光大跌近 10%，帶動今天 2408 南亞科、2344 華邦電大跌 9% 以上，漲價族群也再度破底，我從 7 月甚至更早就開始提醒不要碰漲價族群，今天被動元件 2327 國巨大破年線，2492 華新科也在創新低，矽晶圓 3532 台勝科、6488 環球晶也都有大跌 8% 的狀況，本來盤面就無主流，這兩天的下殺讓盤面更難找出多方標的，提醒大家要好好守住資金。

●盤勢分析

昨天提到『盤大收破 10946，而且是有量跌，月線季線半年線也都是下彎的，在前一波多頭機會沒把握住的狀況下，非常不利多頭』本來還想說會撐個一兩天，沒想到今天直接開小跌後殺到年線，而且 2330 台積電今天還是漲 1% 的狀態，至少貢獻 20 點漲幅，而月、季、半年線今天也跌破，今天量能也有 1500 億，說要進入長空也還不能確定，但是短線看就是非常不利多方，僅管融資券的狀況看起來並沒有大跌的條件，但是大盤短線再度轉空是事實，OTC 今天還大跌 2.5% 破前低不守，若下週無法站回 08/24 低點 139，就要留意有要進入周線等級修正的可能。

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