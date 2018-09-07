2018亞洲上市公司50強發榜 碧桂園連續三年上榜

9月6日，《福佈斯》公佈2018年度亞洲最佳上市公司50強榜單（Fab 50），中國内地公司佔據30個席位，再次刷新紀錄。其中，中國龍頭房企碧桂園再獲殊榮，連續第三年上榜亞洲最佳上市公司50強。

近年來，碧桂園在各項全球權威榜單上屢獲認可。《福佈斯》2018年度全球上市公司2000強中，碧桂園排名大幅躍升130位至第143位，而今年的《財富》世界500強排行榜中，碧桂園也以335.7億美元的營業收入攀升百餘位至第353位，是榜單中排名躍升最多的中國企業之一。

Fab 50榜單一年推出一次，比較了日本、澳大利亞、印度等市場最優秀的大型上市公司。此榜單的評選標準包括每家公司過去5年的收益紀錄、營運利潤和資本回報，此外也會考慮近期業績、股價變動和未來一年的發展前景。

據悉，《福佈斯》首先找到了1744家年營收至少20億美元、上市至少一年的上市公司。剔除了正在虧損或者營收低於5年前，長期債務超過總資本一半水平，或者國家控股超過50%及被上市母公司控股超過50%的公司。最後，利用十多項財務標準，分析留下的企業。

《福佈斯》的目標是評出績效優異的藍籌企業英雄榜，上榜企業都是本地區的精英。2018年度亞洲最佳上市公司50強上榜公司包括碧桂園、騰訊、阿里巴巴、美的集團、伊利股份等各行業龍頭企業。

碧桂園以優異的業績及營收利潤上榜。公開數據顯示，截至2018年6月30日，碧桂園實現合同銷售金額人民幣（下同）4124.9億元，同比增長42.8%，完成去年全年銷售額的74.9%。這是繼2017年全年銷售躍居行業第一以來，碧桂園再次發力，保持領先。同期，碧桂園營業收入1318.9億元，同比增長近七成，毛利、淨利分别提升達到104.6%及94.9%。

高盛研究觀點認為，碧桂園是全中國範圍内定位最好的開發商，抓住了低線城市改善型的需求。2018年中，公司進入30個省、261個市、1051個縣鎮區，已經成為了中國跨地理範圍最廣的開發商。相信公司垂直整合的商業模式將會保證公司的執行能力，其在財務管理上的謹慎態度將會助力公司持續順利地應對地產週期波動，併不斷加大市場佔有率。此外，依託新技術來進行新業務的開發，有助於提升用戶粘性，帶來更多新業務的發展機遇。

摩根大通、摩根士丹利、德意志銀行等多家國際頂級投行亦均表示看好。摩根大通碧桂園維持“增持”評級，目標價格為港幣22.5元。德意志銀行研報認為，碧桂園接下來兩年仍會繼續保持兩位數的增長。基於碧桂園盈利增長強勁且估值具有吸引力，重申碧桂園為首選股。

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