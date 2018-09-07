反駁紐時匿名投書 川普：白宮像台運作良好的機器

《紐約時報》於 9 月 5 日，刊出 1 篇匿名白宮高層官員投書，內容稱，由於總統川普「是非不分」，內閣成員曾策劃動用憲法修正案，迫使其下台，但最後並未執行；對此，川普今 (7) 日接受媒體採訪時，試圖澄清此事，並強調，「白宮就像台運作良好的機器」。

該篇投書內容指出，川普性格「不穩定」、「是非不分」，導致內閣成員打算動用美國憲法第 25 條修正案，要求國會將川普免職；然而，基於避免引發憲政危機的考量，最後仍決定放棄。

該投書引爆川普怒火，他於推特發文痛批，稱投書作者為「膽小鬼」，想逼總統下台，根本是「造反」；他也呼籲《紐約時報》，假設這個「膽小鬼」確實存在，基於國安考量，報社應將此人交給政府。

除匿名投書外，因揭發水門案而聲名大噪的前《華盛頓郵報》記者伍華德 (Bob Woodward)，預計 11 月出版新書 (Fear: Trump in the White House，暫譯《恐懼：川普入主白宮》)，內容稱，川普主政的白宮，已淪為「瘋城」(crazy town)，幕僚甚至以「白癡」，來形容川普。

川普週五接受福斯新聞 (Fox News) 採訪時，再度批評這篇匿名投書，並形容，「白宮就像台運作良好的機器」。

川普也說，「我不介意他們為了寫書而說謊，因為這都只是造謠、抹黑。」