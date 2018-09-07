【華冠投顧】賴昇楷：短線激戰由空方勝出 未來行情怎麼看? 獲利機會在哪裡?

◆盤勢分析

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日昇楷於 Line@盤後分析文提到「若大盤 8/28 缺口被正式封閉，操作上便須轉為 "多空雙向" 以規避大盤風險」。

今日大盤出量 - 77 點實質跌破 10916 點以及月線、季線、半年線多重支撐，OTC 指數 - 2.56% 出量破底，短線激戰後由空方勝出。

未來行情怎麼看待? 獲利機會在哪裡呢? 歡迎加入昇楷 Line@ (點擊 http://line.me/ti/p/@ace168 或搜尋 ID: @ace168) 後，到主頁看盤後分析文便清楚。

＜被動元件＞

被動元件族群於台股成交量佔比極高，因此會持續為大家追蹤，先前不斷提醒三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》在止穩走勢出現前都需要保守以對以防融資停損造成急回走勢，今天一語成讖再度急殺破底。

族群當中提過的相對強勢二線股如《3090 日電貿》、《6207 雷科》... 等，雖然在一線股的帶衰下跟著回檔，但先前的波段低點依舊有守，這些相對強勢股可以持續觀察留意，然而切入的前提仍必須先見到主帥止跌。

＜籌碼洩天機個股＞

大盤連日震盪走跌過程中，近期許多線形不錯的強勢股也開始不支倒地，但是具備籌碼優勢的個股卻往往能成為資金避風港，反倒逆勢走強，就算真不小心被絆倒，也不至於跌到四腳朝天。好比昨天介紹的《超越顛峰》逆著大盤拉尾收紅穩守所有均線，今天在驚濤駭浪中再次演出拉尾的戲碼，雖然最後沒能收紅但也拉升到接近五日線，這種個股若在大盤壓力測試下還維持一貫的高姿態，一旦大盤止穩，就很有機會成為多頭的領頭羊。

這幾天整理的【籌碼洩天機】研究報告，當中的個股都屬大咖庫存漸增、融資水位漸減的標的，歡迎加入昇楷 Line@一起分享。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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