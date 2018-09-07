港股好淡爭持微跌1點 U+A0騰訊止跌微升0.7%

美國對華2000億美元商品加征關稅計畫仍未明確之際，港股好淡爭持。港股連續兩天急挫1000點後，9月7日表現反覆。開市時低開近79點後，很快回升並破27000點水平，10時左右升至全日高位27196.57點，最多升221點；惟隨後拾級而下，並轉升為跌，於11:33左右跌至全日低位26669.58點，最多跌305點。全日波幅達526.99點。臨近收市在27000點上下爭持，最終恒生指數收市報26973.47點，微跌1.35點或0.01%，仍受制於27000點；成交金額1105.2億港元。連跌3天。

本周恒生指數累計跌幅915點。

恒生國企指數收市報10559.54點，跌19.04點或0.18%。

9月恒生指數期貨於15:57報26889點，跌93點；未平倉合約13.5萬張。

10月恒生指數期貨報26907點，跌72點，未平倉合約2569張。

騰訊(00700-HK)成為好友爭奪主戰場。最高見319.6港元，最低見309.6港元，波幅10港元，收市報316.8港元，升2.2港元或0.7%，成交金額125.81億港元。市值重返3萬億港元以上，報3.0166萬億港元。好友勝出，終止兩連跌。外電報導，騰訊購入印度體育遊戲應用程式開發商Dream11大部分股權，拓展印度市場。

中國移動(00941-HK)和中國鐵塔(00788-HK)均連升兩日；中國移動收市報75.65港元，升0.5港元或0.7%；中國鐵塔收市報1.15港元，升0.08港元或7.4%。中國鐵塔公佈，於9月6日發行及配發新H 股，涉及股份數目35.49億股，約已發行股份2.06%，發行價1.26港元，較9月5日1.03港元大幅溢價22.3%。

中國海洋石油(00833-HK)、中國石油(00857-HK)亦連升兩天。中海油收市報13.86港元，升0.42港元或3.1%。中國石油收市報5.8港元，升0.05港元或0.9%。中國國務院日前發布促進天然氣協調穩定發展的若干意見，提出確保國內快速增儲上產，2020 年底前天然氣產量目標為2000億立方米以上，利好天然氣相關板塊。

不過建設銀行(00939-HK)則錄得跌幅0.4%或0.03港元，收市報6.67港元。中國平安(02318-HK)亦跌0.35港元或0.5%，收市報74.55港元。

人民幣疲軟，博彩收入增長放緩，博彩股集中遭遇重挫，銀河娛樂(0027-HK)收市報52港元，跌2.05港元或3.8%。

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