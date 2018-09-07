娃哈哈也造車，是下一家特斯拉還是珠海銀隆？

跨界年年有，今年特别多。

近日，娃哈哈要造車的消息甚嚣塵上。從國家企業信用信息公示係統提供信息看，一家名為“浙江德清娃哈哈科技創新中心有限公司 ”的公司已於2018年8月27日登記成立，其法定代表人正是杭州娃哈哈集團的董事長兼總經理宗慶後。

浙江德清娃哈哈科技創新中心有限公司登機成立 圖源：國家企業信用信息公示係統

在經營範圍一項中，新能源汽車及智能汽車技術赫然在列。看來，娃哈哈要造車這事兒確實是板上釘釘了！按下娃哈哈未來能成功與否不談，娃哈哈要造車的動機倒是不難理解。

娃哈哈營收四連跌，轉變刻不容緩

公開數據顯示，國民飲料品牌娃哈哈曾於2013年創下了782.8億元的營收巅峰數值，宗慶後更是因此喊出了2014年娃哈哈實現千億營收的口號。遺憾的是，千億目標未能實現，娃哈哈卻開啓了營收四連跌，2013年至2017年5年間營收縮水超300億！

娃哈哈的由盛轉衰固然同國内飲料市場增長放緩，整體銷售額、銷售量雙雙下滑有一定的關係。但更多的原因，恐怕還得從娃哈哈自己身上找。這家成立已超30年的大公司，在漫長的時間里幾乎很少改變創新，AD鈣奶十數年未曾改變的外包裝隻是其中一例。

然而中國的經濟在發展，市場的消費觀念也在發生變化。有人嫌棄娃哈哈太老太土，也有人嫌棄常喝飲料不健康。就這樣，娃哈哈以超越同行的速度快速下行。

慶幸的是，娃哈哈的掌門人逐漸意識到了這一點。在娃哈哈30週年的慶典上，宗慶後一改“娃哈哈不差錢不上市”的老調，松口表態為加快企業發展，在適當的時候娃哈哈也會考慮上市。

娃哈哈造汽車，成功的概率有多高？

加快企業發展，這是一個寬泛而宏大的命題。正所謂條條道路通羅馬，要加快娃哈哈的發展，宗慶後既可以從飲料領域入手，也可以嘗試著探索其他不熟悉卻又處於風口的熱門領域，比如新能源汽車。

政府出於節能減排的考量，對國内新能源汽車及相關領域進行大力扶持，造動力電池的寧德時代甚至借著政策的春風上了市。至於瘋狂湧入的各家企業，更是多如過江之鲫。然而造車不是造豆腐，固然有成功者特斯拉在前，也有珠海銀隆這樣車沒造出來債倒欠了一大堆的失敗案例。娃哈哈作為一家在造車領域毫無經驗，主業甚至還可能時不時掣肘的新手造車公司，勝率又有幾何呢？

何況娃哈哈的步子慢了市場一拍，國家政策對於新能源汽車的補貼標準已經在逐步提高，政策驅動轉變為消費驅動已成既定事實。在新能源汽車的賽道上，不談本就領跑的比亞迪，即使是北汽、上汽這些老牌造車公司做起新能源汽車來，似乎也比做飲料的娃哈哈更加得心應手。

作者：熊思怡

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