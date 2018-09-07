以太幣期貨傳年底上路 能擺脫價格「歸零」的熱議嗎？

據外電消息指出，芝加哥期權交易所 (CBOE) 將準備在今年年底時，推出以太幣期貨，這是自比特幣期貨以來，美國交易所推出的第二種虛擬貨幣期貨商品。

此前比特幣核心開發人員 Jeremy Rubin 即曾發文表示，未來以太幣價格可能「歸零」，但以太坊技術將繼續存在，引爆幣圈熱議，以太坊是否真的有著足夠的應用市場。

而以太幣期貨的上路，即意味著更將擴大以太幣現貨的「價格發現」功能，近日虛擬貨幣價格再度出現重挫，其中以太幣更是刷下了近一年以來新低，截至週五 (7 日) 午盤，以太幣暫報 229.51 美元。

以太幣兌美元日線走勢圖 (近一年以來表現) 圖片來源：investing.com

早在今年 5 月，美國芝加哥商品交易所 (CME) 董事 McCourt 即曾表示，CME 也在討論是否需要推出以太坊期貨交易，CME 接下來將開始摸索以太坊領域，看一看是否有足夠的市場需求來推出以太坊期貨產品。

據幣圈人士分析，除了以太幣期貨商品上路，將為以太幣帶來放空機制以外，事實上以太坊技術是否能受到市場廣泛接受，也是令人存疑。

據 Sludgefeed 報導，以太坊區塊鏈上所有 DApps 的日常活躍用戶，已被 Kik 公司做的一個區塊鏈產品「Kin」所超越，根據在 Kin 區塊鏈中監控用戶活動和交易的 Kin Explorer 中發現的數據，以 8 月 20 日當天為例，Kin 區塊鏈上有 8364 個活躍用戶，而以太坊 DApps 上有 7700 個活躍用戶，顯示市場接受度仍較為低落。

再加上與比特幣相比，比特幣有著發行上限的限制，但以太幣卻沒有，市場人士表示，以長期角度來看，以太幣確實有著超發的可能，並帶來通膨風險。

市場人士表示，在以太幣期貨可能將於年底上路的當口，目前除了以太幣可能有的超發問題以外，市場對於以太坊技術接受度較低，也是一個以太幣亟待解決之問題。