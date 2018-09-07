富晶通接單能見度三個月 集中火力發展電容式產品

工控市場觸控技術從電阻向電容式推進，富晶通 (3623) 技術分布以電阻為主占 68%，電容約 32%，未來 9 成新開案集中在電容產品，今年增加薄膜投射電容資本支出，以及電阻式產品自動化，富晶通總經理余建華表示，下半年各應用面均衡成長，訂單能見度約三個月，第三季營收跟去年同期持平。日本因應 2020 年奧運舉行，旭硝子、中央玻璃等把光學級玻璃產能轉為建築用玻璃，滿足市場需求，導致 ITO 玻璃成本走高，原料上漲、匯率，以及產品組合等因素拖累，富晶通上半年毛利率 18.59%，較去年同期減少 7.63 個百分點，上半年稅後淨利 3891 萬元，年減率 21%，每股稅後盈餘 1.35 元。



富晶通為利基型觸控面板供應商，就應用區分營收：人機介面 34%、多功能事務機 32%、航空 12%、教育面板 10%、醫療 5%，其餘為其他，產品為衛星導航、網路電話、手持式翻譯機、影印機、多功能事務機、印表機、車用影音導航系統、醫療、筆記型電腦、Netbook、MID 觸控螢幕、ATM、工業電腦、POS 等。



工控產品使用觸控技術比手機消費性電子來得早，技術主流為電阻式，惟壽命、耐受性不足，開始導人電容式技術，技術滲透率攀高，富晶通深化電容產品布局。



富晶通前一波高峰落在 2016 年，當年全年稅後淨利 1.79 億元，每股稅後盈餘 5.01 元，主要是航空、醫療兩大領域帶動，其透過代理商供應飛機座艙用多媒體娛樂觸控面板，當時航空產品營收比重一度到達 25%。