【華冠投顧】科技類股逢震盪、台股短線換手盤

鍾騏遠 分析師

#一分鐘盤勢掃描：股價創 5 日高

3443 創 意:

股價昨天站回趨勢中線，今開低向上、量能升溫，後續沿控股成本線整理有量就有價。

3653 健 策:

受惠 AMD 題材而上漲，由於短線爆量，須觀察量能否跟上 -

3323 加百裕:

短線漲幅擴大之後，吸引融資買盤進場，股價今天乖離控股成本超過 10%，尾盤爆量拉回、短線進入整理。

6462 神 盾:

8 月初股價站回半年線，近期量能升溫後續不排除挑戰年線。

3211 順 達:

雖趨勢中線向上，但股價今天帶量上漲，明顯看出做線者兩手換量，唯年線走平、留意乖離修正。

#台股盤勢分析：

加權指數今天持續向下修正，SAR 拋物線指標轉為空方，因中期均線走平甚至下彎，預計 9 月第二周以後，，中期均線上揚台股才有機會表現，這段期間，大盤維持區間整理，而櫃買指數則是持續打底。

國際貿易關稅仍是隱憂，除了美加協議未果之外，中美貿易戰還是股市的壓力來源，騏遠認為、第三季的貿易赤字，結果將影響川普後續的政策，如果赤字擴大、貿易戰將有爭議，美國與各國的協商才能和緩。

盤勢上主流有 PCB、連接器、傳產，而光學類股則有底部買盤出現，不過供應鏈方面則是傾向，中國本土品牌以及三星的手機，原則上，考量貿易戰的影響選股須避開出口中國半成品，以減少貿易戰所帶來的衝擊。

※以上內容由華冠投顧 鍾騏遠分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

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