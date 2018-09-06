【永豐期貨】台指選擇權盤前－台積電一枝獨秀 台股小跌失守萬一關卡

◆盤勢分析

期貨走勢

台指期週三下跌 53 點至 10949 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 46.13 點，電子期逆價差擴至 - 1.83 點，金融期轉為正價差 0.21 點。現貨部分，三大法人賣超 38.55 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 470 口至 18367 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 516 口至 47029 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少 584 口至 20315 口。

美股週二盤中震盪劇烈，雖然收盤縮斂跌幅但三大指數仍收黑，影響週三亞洲股市普遍疲軟，台股在台積電強漲下逆勢開高，然而金融傳產權值股持續有賣壓壓抑指數在平盤附近震盪，而一點過後賣壓傾巢而出使台股迅速下殺失守萬一關卡，盤面上台積電和聯發科分別上漲 2.52% 與 0.20%，鴻海、大立光力持穩平盤，前 50 大權值股中其餘 46 檔全數收黑，終場加權指數下跌 26.25 點或 0.238%，收在 10995.13 點，成交量能 1151.79 億，較前一日縮減 26.74 億。技術面觀察，週三日 K 紅黑交錯 5 日線得而復失，日 KD 持續死亡交叉向下，指數持續在萬一大關震盪觀望。此外，今天的台積電一枝獨秀而其他權值股卻齊跌的現象較為少見，加上貿易戰擔憂情緒再度升溫使下午陸股跌幅擴大，因此投資人須特別留意相關情勢是否影響台股後勢。

選擇權分析

選擇權從成交量來觀察，買權集中在 11100 點，賣權集中在 10900 點。選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 11200 點，賣權未平倉最大量集中在 10800 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.24 升至 1.33，大於中性值 1，反應籌碼面為偏多架構。買權平均隱含波動率由 11.43% 升至 11.69%，賣權平均隱含波動率由 15.45% 升至 16.02%，買賣權皆升。選擇權部位整體來看顯示為中性偏多預期。

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