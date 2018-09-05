滬深兩市低位震蕩調整滬指跌0.92% 5G概念活躍

今日早盤，滬深兩市股指集體低開，隨後在低位維持震蕩走勢，滬指早盤未曾翻紅。創業板指早盤嘗試拉升走強，但市場動能不足未能成功。截止午間收盤，滬指早盤收報2725.26點，跌0.92%，成交584億;深成指早盤收報8473.36點，跌0.95%，成交額868億;創業板早盤收報1444.92點，跌0.73%，成交額299億。

從盤面上看，僅5G板塊表現尚可，傳媒、國防軍工飄紅，電子競技、通信服務等板塊漲幅居前;自貿港、鋼鐵、水泥、房地產板等板塊跌幅居前。

個股方面，兩市約30股漲停。中弘股份早盤漲停，股價觸及1元關口，此前已連續15低於1元/股，按規若股價連續20日低於1元將被退市;樂視網再封上漲停板，走出五天四板的強勢行情，自8月20日底部反彈以來，股價已翻倍。

截止11:31分，滬股通淨流出10.58億，深股通淨流出1.38億元。

分析認為，短期來看，市場人氣已經有所回暖，長期來看，A股市場估值已經到了歷史低位，隻要市場對於企業盈利和宏觀經濟沒有太過悲觀的預期，這個點位性價比已經相當高，當然這還取決於經濟託底政策的力度，例如是否會有實質性企業減稅政策出台，以及擴大内需相關政策傳導的有效性。

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