【大昌投顧】盤前分析－台股昨日開高震盪 指數重返11000點整數關卡

◆盤勢分析

1. 台股昨日開高震盪，一度跌破平盤，尾盤在陸股由黑翻紅帶動下，指數重返 11000 點整數關卡，最終以上漲 57.16 點作收。短線上 8/28 跳空缺口不宜被回補，下方月、季線支撐趨勢下彎，若摜破，指數恐有轉弱疑慮，目前仍屬多頭整理，量價關係呈現價漲量增，未見失衡。籌碼面外資由賣轉買，挹注台股動能。

2. 櫃買指數相對加權指數強勢，但位階屬於底部整理，與加權指數創高拉回略顯不同，目前觀察上方月線壓力能否有效突破，此外，若持續向下探底，則中小型個股走勢相較不利。

3. 金融指數走升，力守月線支撐，能否成為撐盤要角，持續觀察。電子指數整理後反彈，整體仍缺乏主流帶動，而昨日抗跌族群有光學元件、光碟片、面板零組件等。傳產類股則由水泥、工具機等表現較佳。

4. 根據研調機構 IDC 預期，下半年大陸智慧型手機出貨量雖然還是負成長，可是衰退程度將縮小至 2％，更樂觀預期，明年其手機出貨量將能回復正成長。

5. 根據研調機構 IHS Markit 調查指出，7 月份整體大尺寸面板出貨片數和出貨面積雙雙創下單月歷史新高紀錄。7 月出貨片數達到 6,430 萬片，年成長 10％，而出貨面積則是達到 1,700 萬平方米，年成長率更是高達 19％。