騰訊(00700-HK)ADR穩守330關 港交所(00388-HK)走軟

港股ADR指數收報27745點，跌227點，跌0.82%。
繼小米(01810-HK)之後，騰訊控股(00700-HK)有投資的另一隻同股不同權新股美團，以及內地線上電影票服務平台貓眼娛樂(Entertainment Plus)來港上市，騰訊昨日在港收復300關，收報338.6元，股份在ADR亦走穩，收報330.21元，較港收市跌8.39元。
匯豐控股(00005-HK)ADR收報69.23元，較港收市升0.43元；港交所(00388-HK)ADR收報222.64元，較港收市跌1.96元。
內銀股靠穩，建設銀行(00939-HK)較港收市收報6.88元，較港收市跌0.09元；工商銀行(01398-HK)收報5.71元，較港收市跌0.08元。中人壽(02628-HK)ADR收報17.68元，較港收市跌0.18元。
國際油價微升。中海油(00883-HK)ADR收報13.78元，較港收市跌0.18元；中石油(00857-HK)ADR收報5.72元，較港收市跌0.07元；中石化(00386-HK)收報7.81元，較港收市升0.1元。
至於電訊股，中移動(00941-HK)ADR收報76.24元，較港收市升0.69元；聯通(00762-HK)ADR收報9.5元，較港收市跌0.08元；中電信(00728-HK)ADR收報3.82元，較港收市跌0.07元。
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