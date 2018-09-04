愛奇藝體育完成A輪融資 IDG資本等為創始投資人

中國華人文化集團公司和紅杉資本中國基金聯合設立的中國健騰體育產業基金周二宣布投資愛奇藝體育，投資完成後，中國健騰體育產業基金將和IDG資本等投資機構一起成為愛奇藝體育的創始投資人，標志著愛奇藝體育順利完成A輪融資。

新聞稿顯示，愛奇藝體育是愛奇藝(IQ.O)與當代明誠(600136-CN)旗下新英體育共同打造的超級綜合在線體育媒體平台，由雙方共同成立的合資公司北京新愛體育傳媒科技有限公司獨立運營。

“紅杉中國一直致力於推動中國互聯網行業的發展，這次通過和華人文化的聯合體育基金投資愛奇藝體育項目，代表了我們對於中國互聯網媒體平台持續發展的長期看好。”紅杉資本中國基金合夥人孫謙表示。

愛奇藝體育CEO（首席執行官）喻淩霄並稱，華人文化、紅杉中國都是非常專註並有遠見的投資合作夥伴，在未來將會與中國健騰體育產業基金一起，整合資源和優勢，一同為中國體育產業在商業模式上探索更多可能。在為廣大用戶提供更優質體育賽事觀賽體驗的同時，也為推動中國體育產業整體的良性發展持續助力。

路透北京9月4日

更多精彩內容

請登陸財華智庫網 (http://www.finet.com.cn)

財華香港網 (http://www.finet.hk)或

現代電視 (http://www.fintv.com)