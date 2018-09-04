喬鼎上半年轉盈 法人保守看H2 估今、明年每股虧損0.3元與0.76元

喬鼎 (3057) 第二季轉虧為盈，單季 EPS 達 0.43 元，也帶動上半年財報一舉翻正，EPS 達 0.07 元。不過，法人認為，上季轉盈主因為一次性處分美國子公司辦公處所所致，因目前本業仍處於轉型中，尚未有所進展，因此預估本季仍將虧損。喬鼎 7 月合併營收為 1.59 億元，較 6 月減少 10.83%，年增 2.24%，累計前 7 月合併營收為 11.06 億元，年減 1.14%。該公司第二季營收 4.98 億元，稅後 0.69 億元，EPS0.43 元，帶動上半年轉盈，也是連續兩年虧損之後，首度見到財報擺脫赤字，近期股價大幅上漲。



不過，法人指出，該公司上季轉盈主因為一次性處分美國子公司辦公處所所致，第三季業績動能仍然有限，預計將再度轉虧。該法人表示，喬鼎目前仍積極尋找客戶，並開源節流，目前尚無重大專案進展，因此，預計今、明年每股虧損將分別達到 0.3 元與 0.76 元。