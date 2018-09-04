LINE發行首款加密貨幣LINK 同步推出區塊鏈網路LINK Chain

LINE 今 (4) 日宣布推出獨立開發的首款數位代幣 LINK，同時也推出第一個獨立建構的區塊鏈網路 LINK Chain，LINK 將於 9 月在 LINE 全球數位資產交易所 BITBOX 獨家上架，這次發行數位代幣將使 LINE 成為全球最大的加密貨幣發展與發行公司之一。

LINE 表示，不同於其他加密貨幣或數位代幣，LINK 將不會進行首次代幣發行 (ICO)，而是當用戶使用 LINE 生態圈中的特定服務時，給予 LINK 做為獎勵。例如，當用戶使用或參與與 LINK 有關的去中心化應用程式 (dApp) 時會收到 LINK，以鼓勵用戶使用而用戶能於即將推出的 dApp 中，如內容、商務、社群、遊戲、交易所等 LINE 生態圈的服務類別，進行支付或當做回饋使用。

LINK 將於 9 月時在 BITBOX 獨家上架，新的加密貨幣將在此分發給用戶。LINE 表示，隨著後續將推出的 dApp，用戶可在 BITBOX 中獲得 LINK，並與其他數位資產進行交易服務。此外，BITBOX 將為持有 LINK 的用戶提供專屬優惠，如交易手續費折抵和參與許多促銷活動。

除 LINK 外，LINE 也同時推出獨立建構的首個區塊鏈網路 LINK Chain，此為 LINE 在 8 月 23 日推出創世區塊後，所建立的主網，將以服務為導向，讓 dApp 能直接運用於 LINE 的通訊平台上。LINE 強調，由於 LINE 具備建置大規模平台基礎架構的技術能力，可支撐龐大用戶流量與維持系統穩定性，這是業界去中心化區塊鏈普遍的弱點。

LINE 董事長暨執行長出澤剛表示，將運用 LINK 持續發展為鼓勵用戶參與的平台，後續共將發行 10 億的 LINK，並依生態系發展速度逐步發放，其中 8 億會分配於使用者獎勵，而其餘 2 億則會由 LINK 發行者 LINE Tech Plus 管理。



此外，日本用戶將透過 dApp 獲得 LINK Point 代替 LINK，並於服務中使用或者兌換成 LINE Points。在 LINE 通過日本主管機關核准前，LINK Point 將無法儲蓄、提領、轉帳、或於 BITBOX 等加密貨幣交易所中進行交易。