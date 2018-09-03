8 月廣東制造業PMI跌破榮枯線 為近兩年半來首次--省經信委

路透北京9月3日 - 中國廣東省經濟和信息化委員會周一公布，受外部環境出現明顯變化影響，出口訂單三個月現收縮趨勢，該省8月制造業采購經理指數（PMI）為49.3，是自2016年3月以來指數第一次回落至榮枯線（50.0）下，顯示工業經濟運行穩中有變的形勢已經初步顯現。

廣東省經信委網站新聞稿顯示，8月訂單指數連續兩月出現較大幅度回落（7月回落1.8個百分點，8月回落1.7個百分點），已跌至榮枯線下；生產指數回落1.5個百分點，錄得近30個月以來最低值；此外，受訂單下降影響，原材料庫存出現上升，企業用工持續下降。

“企業的外部需求尚未改善，新接訂單數量還在繼續收縮，企業的采購量也隨之減少，”廣東省委黨校教授陳鴻宇稱，各項指數變化軌跡表明，該省制造業大多數企業已連續數月減少生產量，引致原材料庫存逐漸增加，此外購進價格仍偏高，企業正在加快出貨，減少產成品庫存，以維持周轉。

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他並稱，今年5月份延續至今的本輪盤整的原因比較覆雜，既有國內產業轉型中新舊動能接續不周的問題，也有國際經濟政治因素急劇變化帶來的消極影響。總體上看，廣東省制造業已經積聚了一定的擴張勢能，正在適應穩中有變的新情況，走向更穩定的發展區間。

數據顯示，今年5月以來，廣東制造業企業訂單指數開始呈現下行趨勢，6月開始出口訂單跌至榮枯線下，外部環境出現明顯變化；同時，受訂單下降影響，原材料庫存出現上升，企業用工持續下降。

中國宏觀經濟先行指標--8月官方制造業與非制造業PMI意外雙升，超出市場預期。雖然制造業保持平穩擴張態勢有助於舒緩對經濟下行壓力加大的憂慮，但本月反映物流成本高和人民幣匯率波動對生產經營造成影響的企業有所增加，加之需求偏弱，分析師對經濟改善仍存疑。

中美貿易摩擦已持續多月，上周媒體報導稱，美國總統特朗普準備迅速擴大與中國的貿易戰，已告訴助手們，待公眾意見征詢期按計劃在本周結束，他就準備馬上對另外2,000億美元中國進口商品加征關稅。

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