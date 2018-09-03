【富邦期貨】全球金融市場日報

《台指期日盤走勢分析》

受到市場擔憂中美貿易戰升溫，加上今日被動元件、矽晶圓等漲價概念股重挫，金融類股及傳產類股走勢亦呈現疲弱影響，使得今日台股開低走低，呈現下跌走勢格局，終場台股下跌 99.72 點，跌幅 0.9%；籌碼面上，外資現貨部位賣超 20.84 億元，期現貨部位合計賣超 11.25 億元。

《國際金融市場焦點分析》

受到美國總統川普提出最快於本週將針對中國 2000 億美元商品課徵關稅，市場擔憂貿易戰將升溫影響，使得早盤上證指數及 A50 指數呈現下跌，不過在上證指數觸碰到 2700 點後出現反彈，帶動 A50 指數由新華保險、中國太保等大型股領漲下，呈現上漲；受到市場擔憂貿易戰隱憂影響，使得日經 225 指數由信越化學、京瓷、發那科等大型股帶動下，呈現下跌。

《國際商品市場焦點分析》

貝克休斯公佈美國原油鑽井數小幅增加 2 座鑽井至 862 座，加上週五路透社報導，OPEC 減產執行率下降至 109%，利比亞亦回復原油生產影響，導致 WTI 原油期貨及布侖特原油期貨同步呈現下跌；小麥期貨受到週出口訂單仍有 65.4% 未完成，顯示未來美國小麥出口將會增加，加上俄羅斯計畫將減少小麥出口，將有利於國際市場對美國小麥需求提高影響，推動小麥期貨呈現上漲。

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