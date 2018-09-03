分析師：比特幣走向三角突破邊緣 需正視跌破3000美元的可能性

比特幣價格 2 日突破 7300 美元，之後大致在 7200-7300 美元間波動，整體來說，已經連續 3 週走高，7300 美元也是接近 1 個月的高點。不過另一方面，BitMEX 及 Bitfinex 的空單卻在增加，而市場上也出現愈來愈多分析師看空的聲音。

FX Pro 分析師 Alexander Kuptsikevich 更透過技術分析警告，投資人需要正視跌至 3000 美元的可能性。

比特幣過去 3 個月走勢 (圖表取自 CCN.com)

諮詢公司 Element Digital Asset Management 研究人員指出，比特幣在過去超過 3 個月時間，維持在 5500-8500 的價格範圍內，這代表比特幣市場目前主要由短期市場參與者主導。

Element Digital 投資組合主管 Thejas Naval 及其定量研究負責人 Kevin Lu 表示，目前市場看似回應著每個消息面，然後在一定範圍內波動，造成這種結果的主要原因，很可能是短期參與者使用結構性衍生工具，利用槓桿進行不到 1 日的短期投機。

Element Digital 認為，由過去幾個月看到的交易區間表明，最後可能走向三角形突破。

Kuptsikevich 認同三角突破的看法，但認為市場應該正視向下突破的可能性。他在 8 月 31 日發文指出，比特幣從去年 12 月高點，到今年 2 月急劇下滑，之後就在「寬區間」振盪，市場正處於三角形突破的邊緣。

他表示，市場情緒表明，7000 美元已是現在樂觀看法的極限，而缺少繼續推升價格的題材，讓比特幣難以維持長期的復甦。一旦跌破 6000 美元的支撐點，將成為技術分析上極為不利的看跌信號。

Kuptsikevich 指出，技術分析告訴我們，一旦跌破三角形收斂，價格可能急速向下，有很高的機會，比特幣跌至低於 3000 美元。

值得注意的是，並非所有加密市場分析師似乎都同意這種看跌的預測。特別是 Fundstrat Global Advisors 共同創辦人 Tom Lee，仍然堅持他 2.5 萬美元的價格預測。