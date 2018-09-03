【華冠投顧】從融資融券判斷走勢

融資融券一般認定是為散戶指標，因為法人操作是以現股買賣，大戶資金雄厚也是很少使用融資融券，除了特殊情況如，主力刻意使用融資鎖單。融資、融券與個股股價之關係說明如下

1. 資增 券增

價漲，融資與融券同步增加股價不斷上漲，表示該股人氣鼎沸，儘管空頭融券放空摜壓仍然壓不住漲勢，最後將出現軋空走勢迫使空頭認賠回補，若融券減少後，應提防股價走弱。

價跌，融資增加股價卻下跌，表示主力倒貨供應籌碼，並同時融券放空反向賺取利潤。散戶因看好股票而不斷向下承接，若股價持續下跌最後將出現多殺多情況，會有融資斷頭的風險。

2. 資增 券減

價漲，融資增加股價同步上揚，卻沒有遭空頭融券摜壓，融資不斷上升當股價不漲時，應提防股價反轉下跌。

價跌，融資增加而股價卻下跌，表示散戶看好向下承接，融券回補但股價並未止跌，暗示有心人士不斷倒貨，潛在利空即將發生，未來有崩跌的可能。

3. 資減 券增

價漲，看壞該股的空頭不斷融券放空摜壓股價，卻無法將股價摜壓下來，而且融資不斷減少，表示有主力在吃貨，未來可能出現軋空走勢。

價跌，融資隨股價下跌而減少，空頭融券不斷摜壓放空，潛在利空即將發生，未來有崩跌的可能。

4. 資減 券減

價漲，融資與融券同步減少而股價上揚，表示融券回補的反彈買盤，當融券回補的買盤耗盡，股價將持續下跌。

價跌，融資與融券同步減少而股價下跌，表示融資停損殺出，融券回補買盤無法支撐股價止跌，該股屬中長空走勢。

實例解說，如圖股價不斷創新高，融資不斷上升，融券連續 5 個月增加，沒有可轉債，券資比達 45.79%，法人也開始吃貨。如果未來走勢出現股價不斷上漲，融券持續上升，法人持股增加，軋空的走勢就有可能會發生。



作者: 華冠投顧 藍慶賜分析師

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