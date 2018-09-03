中國透雲(01332-HK)贖回部份可換股債券

中國透雲(01332-HK)公布，於2018年8月31日，該公司根據可換股債券的條款按贖回金額約1360萬美元連同直至2018年8月31日的相關利息約30萬美元贖回可換股債券之本金額1300萬美元。

贖回完成後，可換股債券的未償還本金額為2700萬美元。所得款項用途的最新資料誠如該公司日期為2018年8月28日的公告所披露，發行可換股債券籌得所得款項淨額為3960萬美元(相當於3.094億港元)，其中8050萬港元已用於擴大及發展二維碼業務；2410萬港元用作企業辦公的一般營運資金；及2.048億港元尚未動用。

該公司認為絕大部分所得款項尚未動用，相較來自未使用所得款項的銀行存款利息收入，其將從低利率環境中獲益。贖回對集團的財務狀況不會有重大影響。

原來集資的部份資金，是用於二維碼業務的擴大及發展提供資金。就原有金額與實際所得款項淨額之差額而言，經考慮贖回以及市況後，集團將持續物色包括透過債務或股本集資等的最適當融資方式。

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