中國糧油控股(00606-HK)向中糧國際購業務

中國糧油控股(00606-HK)公布，於2018年8月31日，獨立非執行董事決定行使部分中糧國際選擇權。根據此決定，作為買方的該公司全資附屬公司中昌盛、中糧油脂第二公司及中糧油脂與作為賣方的中糧國際全資附屬公司COFCO InternationalSingapore、Great Wall Investments、Sino Agri–Trade及香港明發訂立中糧國際主協議，據此，中昌盛、中糧油脂第二公司及中糧油脂已有條件同意收購各中糧國際目標公司的全部股權，總代價為13.41億人民幣(約1.965億美元)(受限於調整)，以美元分兩期現金支付。於中糧國際主協議的交割後，中糧國際目標公司將成為該公司的全資附屬公司。
董事會進一步公佈，於2018年8月31日，該公司一間全資附屬公司中糧(東莞)、中糧貿易及中糧貿易一間全資附屬公司中糧貿易(廣東)訂立增資協議，據此，中糧(東莞)有條件同意向中糧貿易(廣東)出資6.2億人民幣認購其新增註冊資本約5.98億人民幣，相當於中糧貿易(廣東)於增資協議的交割後經擴大註冊資本的75.264%。於增資協議的交割後，中糧貿易(廣東)將成為該公司的附屬公司。
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